"Новабев Групп" в течение недели хочет восстановить работу сети "ВинЛаб" после кибератаки

Фото: Пелагия Тихонова/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Компания "Новабев Групп", один из ведущих производителей алкогольной продукции, и ее торговая сеть "ВинЛаб" поэтапно восстанавливают работу после кибератаки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, уже более 100 торговых точек "ВинЛаб" возобновили работу в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других городах, новые открытия происходят в режиме нон-стоп. "В течение недели сеть планирует выйти на полноценный рабочий режим во всех регионах присутствия", - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, в настоящее время покупки в магазинах "ВинЛаб" осуществляются в привычном формате: полностью сохранены ассортимент, качество обслуживания и дисконтная программа. "Онлайн-сервисы постепенно возвращаются к стандартному режиму работы: сайт уже функционирует в качестве каталога, а обновленная версия мобильного приложения находится на финальной стадии модерации в магазинах приложений. В скором времени клиенты смогут в полном объеме пользоваться всеми преимуществами сети", - заверяет компании.

"Новабев Групп" выразила благодарность партнерам, клиентам и бизнес-сообществу за оказанное доверие и поддержку в этот период. "Решение группы не вступать в переговоры с киберпреступниками было единогласно поддержано всеми стейкхолдерами, что еще раз подтвердило прочность деловых отношений и взаимное уважение", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, компания 14 июля подверглась масштабной кибератаке, которая повлияла на работу ее розничного подразделения "ВинЛаб". В результате была нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности ряда сервисов, включая работу "ВинЛаб". Это привело к ограничениям при совершении покупок в офлайн-магазинах и на сайте ритейлера.

"Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказывается от выполнения их требований", - говорилось в ее сообщении.

"Исходя из доступной информации, персональные данные клиентов не пострадали, но расследование продолжается", - сообщала компания.

"Новабев Групп" является одним из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ. Ей принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком алкогольной продукции ряда мировых производителей и брендов.

В 2024 году компания снизила отгрузки алкогольной продукции на 4,2%, до 16,2 млн декалитров. Выручка выросла на 16%, до 135,5 млрд рублей, показатель EBITDA составил 18,7 млрд рублей против 19,3 млрд рублей, чистая прибыль снизилась до 4,6 млрд рублей с 8,1 млрд рублей.

По итогам 2024 года сеть "ВинЛаб" увеличилась на 23%, до 2 041 магазина. Ее выручка составила 86,3 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2023 году (67,9 млрд рублей). EBITDA выросла до 10,2 млрд рублей с 8,2 млрд рублей годом ранее. В начале апреля совет директоров "Новабев Групп" принял решение о возможном проведении IPO "ВинЛаба" в среднесрочной перспективе.