Поиск

"Новабев Групп" в течение недели хочет восстановить работу сети "ВинЛаб" после кибератаки

"Новабев Групп" в течение недели хочет восстановить работу сети "ВинЛаб" после кибератаки
Фото: Пелагия Тихонова/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Компания "Новабев Групп", один из ведущих производителей алкогольной продукции, и ее торговая сеть "ВинЛаб" поэтапно восстанавливают работу после кибератаки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, уже более 100 торговых точек "ВинЛаб" возобновили работу в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других городах, новые открытия происходят в режиме нон-стоп. "В течение недели сеть планирует выйти на полноценный рабочий режим во всех регионах присутствия", - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, в настоящее время покупки в магазинах "ВинЛаб" осуществляются в привычном формате: полностью сохранены ассортимент, качество обслуживания и дисконтная программа. "Онлайн-сервисы постепенно возвращаются к стандартному режиму работы: сайт уже функционирует в качестве каталога, а обновленная версия мобильного приложения находится на финальной стадии модерации в магазинах приложений. В скором времени клиенты смогут в полном объеме пользоваться всеми преимуществами сети", - заверяет компании.

"Новабев Групп" выразила благодарность партнерам, клиентам и бизнес-сообществу за оказанное доверие и поддержку в этот период. "Решение группы не вступать в переговоры с киберпреступниками было единогласно поддержано всеми стейкхолдерами, что еще раз подтвердило прочность деловых отношений и взаимное уважение", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, компания 14 июля подверглась масштабной кибератаке, которая повлияла на работу ее розничного подразделения "ВинЛаб". В результате была нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности ряда сервисов, включая работу "ВинЛаб". Это привело к ограничениям при совершении покупок в офлайн-магазинах и на сайте ритейлера.

"Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказывается от выполнения их требований", - говорилось в ее сообщении.

"Исходя из доступной информации, персональные данные клиентов не пострадали, но расследование продолжается", - сообщала компания.

"Новабев Групп" является одним из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ. Ей принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком алкогольной продукции ряда мировых производителей и брендов.

В 2024 году компания снизила отгрузки алкогольной продукции на 4,2%, до 16,2 млн декалитров. Выручка выросла на 16%, до 135,5 млрд рублей, показатель EBITDA составил 18,7 млрд рублей против 19,3 млрд рублей, чистая прибыль снизилась до 4,6 млрд рублей с 8,1 млрд рублей.

По итогам 2024 года сеть "ВинЛаб" увеличилась на 23%, до 2 041 магазина. Ее выручка составила 86,3 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2023 году (67,9 млрд рублей). EBITDA выросла до 10,2 млрд рублей с 8,2 млрд рублей годом ранее. В начале апреля совет директоров "Новабев Групп" принял решение о возможном проведении IPO "ВинЛаба" в среднесрочной перспективе.

ВинЛаб Новабев Групп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обязанности главы Верховного суда РФ будет исполнять зампред ВС Юрий Иваненко

СКР сообщил об обысках по делу против полицейских, передавших информацию телеграм-каналу

СКР сообщил об обысках по делу против полицейских, передавших информацию телеграм-каналу

Россия в ответ на новые санкции расширила стоп-лист для граждан ЕС

Россия в ответ на новые санкции расширила стоп-лист для граждан ЕС

Власти РФ выделят 147 млрд руб. до 2030 г. на инфраструктуру для матерей и детей

Власти РФ выделят 147 млрд руб. до 2030 г. на инфраструктуру для матерей и детей

ФСБ сообщила о задержании пособников украинских спецслужб в ДНР и Ярославле

Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

"АвтоВАЗ" может осенью перевести заводы на четырехдневный режим на фоне снижения авторынка

"АвтоВАЗ" может осенью перевести заводы на четырехдневный режим на фоне снижения авторынка

Российские военные нейтрализовали за ночь 35 беспилотников ВСУ

БПЛА сбиты над промышленным предприятием в Самарской области

C 16:00 до 22:00 понедельника над территорией РФ сбито 25 украинских БПЛА

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6790 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });