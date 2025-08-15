Сеть "ВинЛаб" восстановила работу после кибератаки

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Принадлежащая компании "Новабев Групп" торговая сеть "ВинЛаб" восстановила работу после кибератаки.

"Онлайн-заказы и программа лояльности WINCLUB снова с вами. Сайт winelab.ru и приложение "ВинЛаб" снова работают. (...) Все накопленные баллы WINCLUB и статусы уже доступны в вашем личном кабинете", - говорится в телеграм-канале сети.

"Новабев Групп" о полном восстановлении работы сети пока не сообщала.

Компания 14 июля подверглась масштабной кибератаке, которая повлияла на работу ее розничного подразделения "ВинЛаб". В результате была нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности ряда сервисов, включая работу "ВинЛаб". Это привело к ограничениям при совершении покупок в офлайн-магазинах и на сайте ритейлера.

"Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения. Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказывается от выполнения их требований", - говорилось в ее сообщении.

"Исходя из доступной информации, персональные данные клиентов не пострадали, но расследование продолжается", - сообщала компания.

"Новабев Групп" выразила благодарность партнерам, клиентам и бизнес-сообществу за оказанное доверие и поддержку в этот период. "Решение группы не вступать в переговоры с киберпреступниками было единогласно поддержано всеми стейкхолдерами, что еще раз подтвердило прочность деловых отношений и взаимное уважение", - говорилось в ее пресс-релизе.

"Новабев Групп" является одним из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ. Ей принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком алкогольной продукции ряда мировых производителей и брендов.

В 2024 году компания снизила отгрузки алкогольной продукции на 4,2%, до 16,2 млн декалитров. По итогам 2024 года сеть "ВинЛаб" увеличилась на 23%, до 2 041 магазина. Ее выручка составила 86,3 млрд рублей, что на 27% больше, чем в 2023 году (67,9 млрд рублей). EBITDA выросла до 10,2 млрд рублей с 8,2 млрд рублей годом ранее. В начале апреля совет директоров "Новабев Групп" принял решение о возможном проведении IPO "ВинЛаба" в среднесрочной перспективе.