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Акционеры "Софтлайна" приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Софтлайн" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании.

Ранее совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды в размере 2,5 рубля на акцию, суммарно - на 1 млрд рублей.

Как говорится в сообщении о сущфакте компании, на годовом собрании в принятии решения по вопросу о выплате дивидендов участвовали акционеры, обладавшие 65,3% от общего числа голосов.

Дивидендная политика "Софтлайна" предусматривает, что по итогам 2024 года совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции должен составить наибольшую из двух величин - не менее 1 млрд рублей или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции по итогам 2025 года и каждого из последующих годов - не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.

Акционеры также переизбрали совета директоров. В него, в частности, вошли: глава "Софтлайна" Владимир Лавров; генеральный директор группы "ОМЗ Перспективные Технологии" Роман Кувшинов; сын основателя международной группы Softline Игоря Боровикова Сергей Боровиков; экс-президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов; CFO "Софтлайна" Артем Тараканов; президент ГК "Борлас" ("дочка" "Софтлайна") Алексей Ананьин; вице-президент по инвестициям ЗАО "Софтлайн Солюшн" Елена Волотовская, а также Андрей Грунин и Алексей Тарасов (оба являются независимыми директорами).

Аудитором отчетности компании по РСБУ за 2025 год назначено ООО "Интерком-Аудит", по МСФО - ООО "МЭЙНСТЕЙ".

Как говорится в сообщении, по завершении годового собрания акционеров председатель совета директоров "Софтлайна" Рашид Исмаилов заявил, что 2024 год для холдинга был отмечен масштабным ростом, включая неорганический, и реализацией амбициозных стратегических целей.

"Несмотря на "охлаждение" экономики, компания продолжает показывать сильные финансовые результаты, которые превзошли прогнозы менеджмента. Наш фокус в 2025 году остается на приобретении качественно новых позиций на российском и международном ИТ-рынках, а также на укреплении позиции ПАО "Софтлайн" как эксперта в области технологического суверенитета. Уверен, что новый состав совета директоров, действуя в тесном взаимодействии с менеджментом и акционерами, продолжит работу по развитию бизнеса ПАО "Софтлайн" и повышению его капитализации", - сказал Исмаилов, слова которого приводятся в сообщении.

ГК Softline (ПАО "Софтлайн") - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.

Уставный капитал составляет 600 тыс. рублей, он разделен на 400 млн 2 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Бумаги компании торгуются на МосБирже. Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 42,17% акций. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 14,27%, менеджменту и членам совета директоров - 4,8%, институциональным инвесторам - 18,3%, прочим акционерам - 20,46%.

По итогам 2024 года оборот "Софтлайна" вырос на 32% - до 120,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,8 млрд рублей, сократившись в 1,7 раза с 3,1 млрд рублей в 2023 году.

Софтлайн
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