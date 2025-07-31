РКН пока не подтверждает возможную утечку персональных данных из "Аэрофлота"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что пока заявление хакеров о краже персональных данных клиентов и сотрудников авиакомпании "Аэрофлот" не подтверждается.

"По состоянию на 14:00 31 июля 2025 года информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждение", - сказано в пресс-релизе.

Утром 28 июля "Аэрофлот" предупредил о переносе или отмене рейсов в связи со сбоем информационных систем авиакомпании. После этого ряд СМИ сообщил, что две хакерские группировки взяли на себя ответственность за взлом информационной инфраструктуры компании, пообещав опубликовать украденные данные клиентов компании.

Позже Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации) по факту хакерской атаки на информационные сервисы компании "Аэрофлот", которая привела к задержкам и отменам рейсов в аэропорту "Шереметьево".