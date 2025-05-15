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Walmart в I финквартале увеличила выручку на 2,5% на уровне прогнозов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, увеличила выручку на 2,5% в первом финансовом квартале и сократила чистую прибыль на 12%, а также подтвердила прогнозы на текущий фингод.

Как говорится в отчете Walmart, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 30 апреля, составила $4,49 млрд, или 56 центов в расчете на акцию, по сравнению с $5,1 млрд, или 63 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов составила 61 цент на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 58 центов на акцию.

Квартальная выручка Walmart увеличилась на 2,5% до $165,6 млрд, оказавшись в целом на уровне среднего прогноза аналитиков.

Сопоставимые продажи Walmart в США в первом финквартале повысились на 4,5% (эксперты ожидали роста на 3,8%), мелкооптовой сети Sam's Club - на 6,7%.

В текущем финансовом году компания по-прежнему ожидает роста выручки на 3-4% и скорректированную прибыль в размере $2,5-2,6 на акцию. Во втором квартале рост выручки, как ожидается, составит 3,5-4,5% без учета колебаний валютных курсов.

Акции ритейлера прибавляют в цене 2,3% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 7,2% до $774,73 млрд.

Walmart США
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