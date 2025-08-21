Поиск

Lufthansa и Латвия внесли 28 млн евро в капитал airBaltic

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Процесс привлечения стратегического инвестора в латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic успешно завершен, подписаны все документы по сделке и завершены необходимые формальности, сообщается на сайте авиакомпании.

"Включая ранее объявленное совместное инвестирование со стороны латвийского государства на тех же условиях, общий объем инвестиций в авиакомпанию (с учетом вклада Lufthansa Group - ИФ) в настоящее время составляет 28 млн евро", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что в качестве следующего шага наблюдательный совет airBaltic будет расширен до пяти человек. В него войдут Александр Фейерзенгер (Lufthansa Group) и Рута Амтмане. Срок полномочий новых членов наблюдательного совета начнется в тот день, когда в Латвийском регистре предприятий будет зарегистрировано увеличение уставного капитала airBaltic.

Работу в набсовете продолжат его председатель Андрей Мартынов, а также члены совета Юргис Седлениекс и Ларс Туссен.

Отмечается, что Фейерзенгер обладает более чем 20-летним опытом управления в авиационной отрасли. В настоящее время он занимает должность старшего вице-президента по управлению авиапарком в Lufthansa Group, а также занимает должности в совете директоров Ameco Beijing и German Operating Aircraft Leasing. До этого Фейерзенгер занимал руководящие должности в Lufthansa Technik.

ЭкономикаПравление airBaltic урежет себе зарплаты на 40% до проведения компанией IPOЧитать подробнее

Амтмане имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере юриспруденции, комплаенса и корпоративного управления в секторе банковских и финансовых услуг. В настоящее время она занимает должность заместителя председателя наблюдательного совета AS APF Holdings. Ранее она была членом правления AS Industra Bank и занимала различные руководящие должности в AS Reverta (ранее Parex Bank), SIA DNB Lizings и AS DNB Banka.

Во вторник сообщалось, что Латвия внесет вклад в размере 14 млн евро в капитал airBaltic перед его потенциальным первичным публичным размещением акций, средства перераспределены из бюджетных программ министерства финансов и министерства сообщения. Со ссылкой на министра сообщения Латвии Атиса Швинку отмечалось, что Эстония отказалась делать сопоставимые вложения, а Литва проводит углубленное исследование, ее ответ ожидается в ближайшие месяцы.

В то же время, возможное участие Эстонии и Литвы в капитале airBaltic является частью более широкого процесса, о котором будут продолжаться переговоры, в том числе о возможности участия в IPO.

Минсообщения отмечало, что совместное с германской компанией инвестирование Латвии гарантирует, что страна сохраняет свое стратегическое участие в предприятии, подтверждает поддержку акционерами долгосрочного роста airBaltic и укрепления финансовой независимости.

В министерстве сообщали, что сделка с Lufthansa Group подошла к финишной стадии и, как ожидается, будет завершена к концу августа этого года.

В настоящее время 97,97% акций airBaltic принадлежат государству, 2,03% - финансовому инвестору Ларсу Туссену через компанию Aircraft Leasing 1. Правительство Латвии приняло решение, что государство после IPO авиакомпании должно сохранить в ее капитале не менее 25% + одну акцию.

В январе 2025 года Lufthansa объявила об инвестициях в обмен на миноритарный пакет акций airBaltic. Латвийское государство сделало Литве и Эстонии предложение о приобретении доли на тех же условиях, что и Lufthansa - до 10% за 14 млн евро.

В конце июня этого года регулятор Германии разрешил Lufthansa Group приобрести 10% акций airBaltic. Окончательная доля группы определится рыночной ценой потенциального IPO.

Lufthansa Латвия airBaltic
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7010 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2355 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });