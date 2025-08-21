Lufthansa и Латвия внесли 28 млн евро в капитал airBaltic

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Процесс привлечения стратегического инвестора в латвийскую национальную авиакомпанию airBaltic успешно завершен, подписаны все документы по сделке и завершены необходимые формальности, сообщается на сайте авиакомпании.

"Включая ранее объявленное совместное инвестирование со стороны латвийского государства на тех же условиях, общий объем инвестиций в авиакомпанию (с учетом вклада Lufthansa Group - ИФ) в настоящее время составляет 28 млн евро", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что в качестве следующего шага наблюдательный совет airBaltic будет расширен до пяти человек. В него войдут Александр Фейерзенгер (Lufthansa Group) и Рута Амтмане. Срок полномочий новых членов наблюдательного совета начнется в тот день, когда в Латвийском регистре предприятий будет зарегистрировано увеличение уставного капитала airBaltic.

Работу в набсовете продолжат его председатель Андрей Мартынов, а также члены совета Юргис Седлениекс и Ларс Туссен.

Отмечается, что Фейерзенгер обладает более чем 20-летним опытом управления в авиационной отрасли. В настоящее время он занимает должность старшего вице-президента по управлению авиапарком в Lufthansa Group, а также занимает должности в совете директоров Ameco Beijing и German Operating Aircraft Leasing. До этого Фейерзенгер занимал руководящие должности в Lufthansa Technik.

Амтмане имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере юриспруденции, комплаенса и корпоративного управления в секторе банковских и финансовых услуг. В настоящее время она занимает должность заместителя председателя наблюдательного совета AS APF Holdings. Ранее она была членом правления AS Industra Bank и занимала различные руководящие должности в AS Reverta (ранее Parex Bank), SIA DNB Lizings и AS DNB Banka.

Во вторник сообщалось, что Латвия внесет вклад в размере 14 млн евро в капитал airBaltic перед его потенциальным первичным публичным размещением акций, средства перераспределены из бюджетных программ министерства финансов и министерства сообщения. Со ссылкой на министра сообщения Латвии Атиса Швинку отмечалось, что Эстония отказалась делать сопоставимые вложения, а Литва проводит углубленное исследование, ее ответ ожидается в ближайшие месяцы.

В то же время, возможное участие Эстонии и Литвы в капитале airBaltic является частью более широкого процесса, о котором будут продолжаться переговоры, в том числе о возможности участия в IPO.

Минсообщения отмечало, что совместное с германской компанией инвестирование Латвии гарантирует, что страна сохраняет свое стратегическое участие в предприятии, подтверждает поддержку акционерами долгосрочного роста airBaltic и укрепления финансовой независимости.

В министерстве сообщали, что сделка с Lufthansa Group подошла к финишной стадии и, как ожидается, будет завершена к концу августа этого года.

В настоящее время 97,97% акций airBaltic принадлежат государству, 2,03% - финансовому инвестору Ларсу Туссену через компанию Aircraft Leasing 1. Правительство Латвии приняло решение, что государство после IPO авиакомпании должно сохранить в ее капитале не менее 25% + одну акцию.

В январе 2025 года Lufthansa объявила об инвестициях в обмен на миноритарный пакет акций airBaltic. Латвийское государство сделало Литве и Эстонии предложение о приобретении доли на тех же условиях, что и Lufthansa - до 10% за 14 млн евро.

В конце июня этого года регулятор Германии разрешил Lufthansa Group приобрести 10% акций airBaltic. Окончательная доля группы определится рыночной ценой потенциального IPO.