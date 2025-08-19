Латвия вложит 14 млн евро в капитал airBaltic перед IPO

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Латвия внесет вклад в размере 14 млн евро в капитал национального авиаперевозчика airBaltic перед его потенциальным первичным публичным размещением акций, средства перераспределены из бюджетных программ министерства финансов и министерства сообщения.

Такое решение приняло правительство, сообщает портал LA.LV со ссылкой на агентство LETA.

"Латвия всегда оставляла возможность для соответствующих инвестиций вместе с немецкой Lufthansa на равных условиях перед IPO airBaltic", - заявил агентству министр сообщения Атис Швинка, уточнив, что вклад отразится и на уставном капитале компании, и на номинальной стоимости акций, и на цене эмиссии.

На вопрос, не обсуждаются ли еще какие-либо вложения государства в airBaltic, глава министерства ответил, что сейчас другие дополнительные финансовые вложения не нужны.

По его словам, Эстония отказалась делать сопоставимые вложения, а Литва проводит углубленное исследование, ее ответ ожидается в ближайшие месяцы.

В то же время, возможное участие Эстонии и Литвы в капитале airBaltic является частью более широкого процесса, о котором будут продолжаться переговоры, в том числе о возможности участия в IPO.

Минсообщения отмечает, что совместное с германской компанией инвестирование Латвии гарантирует, что страна сохраняет свое стратегическое участие в предприятии, подтверждает поддержку акционерами долгосрочного роста airBaltic и укрепления финансовой независимости. Ведомство пояснило, что вложения соответствуют принципу участника рыночной экономики, то есть государство действует как любой участник рынка, оценивая доходность и условия инвестиций. Такой подход считается фискально нейтральным и не увеличивает дефицит государственного бюджета.

В министерстве сообщают, что сделка с Lufthansa Group подошла к финишной стадии и, как ожидается, будет завершена к концу августа этого года.

Сейчас 97,97% акций airBaltic принадлежат государству, 2,03% - финансовому инвестору Ларсу Туссену через компанию "Aircraft Leasing 1". Правительство Латвии ранее решило, что государство после IPO авиакомпании должно сохранить в ее капитале не менее 25% + 1 акцию.

В январе 2025 года Lufthansa объявила об инвестициях в обмен на миноритарный пакет акций airBaltic. Латвийское государство сделало Литве и Эстонии предложение о приобретении доли на тех же условиях, что и Lufthansa - до 10% за 14 млн евро.

В конце июня 2025 года регулятор Германии разрешил Lufthansa Group приобрести 10% акций airBaltic. Окончательная доля группы определится рыночной ценой потенциального IPO.

Air Baltic Corporation AS (airBaltic) - ведущая авиакомпания в странах Балтии и один из самых быстрорастущих перевозчиков в Европе. Основана в 1995 году, управляет флотом из 50 самолетов Airbus A220-300.