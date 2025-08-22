Поиск

Банк "Санкт-Петербург" скорректировал прогнозы по финпоказателям на 2025 год

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" скорректировал ряд прогнозов по основным финансовым показателям на 2025 год, говорится в презентации кредитной организации.

Рентабельность капитала в этом году прогнозируется на уровне выше 18% (прогноз от марта 2025 года - выше 20%), отношение расходов к доходам - 31-32% (менее 30% ранее).

Прогноз по росту кредитного портфеля банк сохранил прежним - на 7-9%.

Как сообщалось, ранее финучреждение скорректировало прогноз на 2025 год по стоимости риска (CoR) - с 100 б.п. до 200 б.п.

Банк "Санкт-Петербург" в пятницу опубликовал отчет по МСФО за I полугодие 2025 года.

Рентабельность капитала в январе-июне текущего года составила 24% (27% за аналогичный период прошлого года). Кредитный портфель до вычета резервов на 1 июля достиг 857,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 января на 14,2%.

Стоимость риска в январе-июне составила 1,7%. Отношение расходов к доходам за отчетный период равнялось 24,3%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2025 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Санкт-Петербург
