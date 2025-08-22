Поиск

Nvidia приостановит выпуск чипов H20 из-за противодействия Пекина

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Nvidia Corp. направил подрядчикам указания прекратить работы, связанные с производством микрочипов H20, после того, как власти Китая призвали местные компании не использовать эти процессоры, пишет издание The Information со ссылкой на информированные источники.

Чипы H20, используемые в технологиях искусственного интеллекта, были разработаны Nvidia специально для китайского рынка (H20) с учетом введенных ранее Вашингтоном ограничений на поставки полупроводниковых компонентов в КНР. В апреле американские власти запретили Nvidia продавать и эти чипы в Китай без специального разрешения, но в июне изменили свое решение.

На прошлой неделе стало известно, что власти КНР разослали уведомления широкому кругу компаний с призывом не использовать чипы H20. Наиболее жесткие рекомендации касаются использования процессоров для любых государственных или связанных с национальной безопасностью задач как на госпредприятиях, так и в частных компаниях.

Как сообщают собеседники издания, Nvidia попросила американскую компанию Amkor Technology, выпускающую упаковку для H20, и южнокорейскую Samsung Electronics, производящую для них карты памяти, приостановить производство.

Reuters сообщил со ссылкой на источники, что работы по сборке H20 заморозит также тайваньская Foxconn.

Правительство Китая обеспокоено возможностью наличия в чипах так называемых бэкдоров - намеренно оставленных разработчиком лазеек, позволяющих получить доступ к устройству или данным. На обязательном внедрении таких лазеек в продвинутые чипы, в частности, настаивают американские законодатели.

Глава Nvidia Дженсен Хуан в разговоре с журналистами 22 августа признал, что власти КНР интересовались наличием в чипах компании бэкдоров, и компания ответила, что их не существует.

"Надеюсь, что ответ, который мы дали правительству Китая, будет достаточным. Мы ведем с ними переговоры", - заявил он.

Nvidia отразила списание в размер $4,5 млрд в связи с нераспроданным запасом чипов H20. В недавней отчетности компании говорится, что ее выручка в последнем квартале была бы на $2,5 млрд выше, если бы власти не вводили ограничения на продажу ее чипов.

С начала 2025 года капитализация Nvidia выросла на 30%, до $4,27 млрд.

