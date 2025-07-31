Китайский цифровой регулятор опасается лазеек в чипах Nvidia

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) опасается проблем в области национальной безопасности из-за чипов H20 американской Nvidia Corp., пишет CNBC со ссылкой на заявление регулятора.

CAC сообщило, что чипмейкера попросили "предоставить разъяснения и соответствующую поддерживающую документацию в отношении рисков в области безопасности, включая возможные уязвимости и бэкдоры (намеренно оставленные разработчиком лазейки, позволяющие получить доступ к устройству или данным - ИФ), связанные с его компьютерными чипами H20, поставляемыми в Китай".

Регулятор указал на информацию о серьезных уязвимостях, связанных с безопасностью ИИ-чипов Nvidia, и призывы американских законодателей к обязательному внедрению функций отслеживания в поставляемые за рубеж продвинутые чипы.

По его словам, американские эксперты в области ИИ выявили, что чипы Nvidia содержат развитые технологии "отслеживания и позиционирования", а также "удаленного отключения".

H20 - "урезанная" версия флагманских ИИ-чипов Nvidia Hopper, разработанная специально для китайского рынка из-за экспортных ограничений Вашингтона.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа фактически запретила Nvidia продавать и H20, однако в июле отменила это решение.

Для экспорта H20 компании нужны лицензии американского правительства. В середине июля она заявила, что власти заверили ее в их скорой выдаче.

Reuters со ссылкой на источники на этой неделе сообщало, что Nvidia заказала у тайваньской TSMC производство 300 тыс. таких чипов.