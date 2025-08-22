Поиск

Кассация приостановила исключение Туджунги из акционеров Петербургского нефтетерминала

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Западного округа приостановил исполнение судебного акта об исключении компании "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" (Кипр) из числа акционеров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

"Приостановить исполнение судебного акта", - говорится в определении суда.

Кассационную жалобу на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда кипрская компания подала 18 августа.

В начале августа апелляционный суд постановил списать с лицевого счета "Туджунги" с зачислением на лицевой счет ПНТ 2 807 акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая с выплатой в пользу кипрской компании доли ее участия в обществе, "определенной на момент вступления судебного акта в законную силу".

Иск об исключении "Туджунги Энтерпрайзиз" из числа акционеров ПНТ, поданный совладельцем терминала, председателем его совета директоров Еленой Васильевой был принят к производству Арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области в октябре 2024 года. В марте 2025 года в удовлетворении иска было отказано. Васильева не согласилась с определением суда и обратилась с апелляционной жалобой.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 4538 акций (50%) ПНТ, владельцем которых выступала "Туджунга", а также 5% ранее восстановленных акций. В июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд вернул кипрской компании 2807 акций (27,8% уставного капитала) ПНТ.

Согласно постановлению апелляционного суда от 7 августа 2025 года, иностранный акционер приобрел часть акций ПНТ в обход федерального закона №57 "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", установил над ним корпоративный контроль, а в дальнейшем инициировал корпоративный конфликт, направленный на лишение возможности органов управления стратегического предприятия принимать управленческие решения.

"(Вышеперечисленное - ИФ) безусловно означает, что иностранный акционер не сохраняет интерес в ведении общего дела в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и стремится извлечь преимущество (собственную выгоду) из конфликта, создавая препятствия для достижения целей деятельности АО "ПНТ", - говорится в судебном решении.

При таких обстоятельствах суд счел иск Васильевой подлежащим удовлетворению с учетом отказа от требований в отношении 1 тыс. 731 акции, что были истребованы по иску Генпрокуратуры.

Бенефициарами "Туджунги Энтерпрайзиз" на 2022 год были Михаил Скигин, который ранее возглавлял совет директоров ПНТ, а также Евгений и Полина Скигины.

В октябре 2024 года ПНТ заявил о попытке "Туджунги Энтерпрайзиз" установить полный контроль над терминалом путем рейдерского захвата. По данным компании, "лица, стоящие за иностранным акционером терминала", добились возбуждения в Москве уголовных дел и вынесения незаконных судебных актов, которые блокируют Васильевой возможность голосования акциями предприятия.

"Туджунга Энтерпрайзиз" в комментарии "Интерфаксу" называла данную информацию ПНТ "не соответствующей действительности".

В мае 2022 года в рамках деофшоризации "Мобалко Холдинг Лимитед" (Кипр) передал долю в 50% ПНТ своему бенефициару - Сергею Васильеву. Затем, в связи с личными обстоятельствами, Васильев в декабре 2022 года передал долю в ПНТ своей супруге Елене Васильевой.

"Петербургский нефтяной терминал" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год.

Кипр Мобалко Холдинг Лимитед Туджунга Петербургский нефтетерминал Михаил Скигин
