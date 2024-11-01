Суд приостановил смену гендиректора Петербургского нефтетерминала

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в качестве обеспечительной меры по иску АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) к акционерам компании приостановил смену гендиректора ПНТ, говорится в материалах дела.

Иск ПНТ к "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" (Кипр) и Елене Васильевой, которая также занимает пост председателя совета директоров компании, был подан 28 октября. В нем истец просит признать незаконным проведение общего собрания акционеров ПНТ, на котором было принято решение о прекращении полномочий действующего генерального директора Владимира Грызлова. Одновременно с иском ПНТ обратился с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде запрета Межрайонной инспекции ФНС №15 по Санкт-Петербургу "до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу" вносить изменения в ЕГРЮЛ касательно руководства терминала.

"В обоснование заявления истец указывает, что непринятие указанных обеспечительных мер может нанести существенный ущерб имущественным интересам истца, нарушит баланс интересов сторон, затруднит исполнение принятого по настоящему делу судебного акта", - говорится в определении суда.

Установив, что данная мера направлена на сохранение существующего состояния отношений между сторонами дела и на создание возможности исполнения судебного акта, принятого арбитражным судом по существу настоящего дела, суд ходатайство удовлетворил.

При этом еще одно ходатайство ПНТ, от 30 октября, об обеспечении иска суд оставил без удовлетворения. В нем терминал просил о целом ряде мер, в частности, о запрете "Туджунга Энтерпрайзиз" принимать решения в качестве единственного акционера компании, приостановке исполнения решений иностранного акционера принятых как единственным акционером, аресте акций общества, принадлежащих кипрской компании. Кроме того, истец просил запретить АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." выдавать списки зарегистрированных лиц, а также иные сведения и информацию из реестра владельцев именных ценных бумаг ПНТ по запросам "Туджунга Энтерпрайзис". Свое ходатайство ПНТ обосновал теми же причинами, что и ходатайство от 28 октября.

Суд, как следует из постановления, не нашел оснований для удовлетворения данного заявления. Свою позицию он обосновал тем, что обеспечительные меры не соответствуют заявленному предмету иска и фактически направлены на полный запрет кипрской компании осуществлять права акционера ПНТ. При этом истец, согласно определению суда, не привел доказательств того, что "любое решение "Туджунга Энтерпрайзиз" причинит ущерб ПНТ равно как и доказательств того, что у "Туджунга Энтерпрайзиз" имеется намерение на причинение ущерба".

Согласно картотеке арбитражных дел, судебное заседание по иску ПНТ к Васильевой и "Туджунга Энтерпрайзис" назначено на 5 февраля 2025 года.

В настоящее время вокруг ПНТ продолжается конфликт акционеров – "Туджунга Энтерпрайзиз" и Елене Васильевой принадлежит по 50% компании. Как сообщалось, во вторник, 29 октября, ПНТ заявил о попытке "Туджунга Энтерпрайзиз" установить полный контроль над терминалом путем рейдерского захвата. Кроме того, согласно сообщению компании, "лица, стоящие за иностранным акционером терминала", добились возбуждения в Москве уголовных дел и вынесения в рамках дел незаконных судебных актов, которые блокируют Васильевой возможность голосования акциями предприятия.

В свою очередь, "Туджунга Энтерпрайзиз" в комментарии "Интерфаксу" назвала эту информацию в заявлении ПНТ "не соответствующей действительности" и не чем иным, как намерением исказить юридические и фактические обстоятельства законной смены генерального директора АО "ПНТ".

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Владимир Грызлов занимает пост генерального директора ПНТ с августа 2022 года.

Как говорится в отчете терминала за 2023 год, бенефициарами "Туджунга Энтерпрайзиз" на 2022 год являлись Михаил Скигин, который ранее возглавлял совет директоров ПНТ, а также Евгений и Полина Скигины. Косвенно через "Туджунга Энтерпрайзиз" Михаилу и Евгению (оба – граждане ФРГ) принадлежат по 17,875% в ПНТ, Полине (гражданка РФ и Франции) - 14,285%.

Как сообщалось, в мае 2022 года в рамках деофшоризации "Мобалко Холдинг Лимитед" (Кипр) передал долю в 50% ПНТ своему бенефициару - Сергею Васильеву. Затем, в связи с личными обстоятельствами, Васильев в декабре 2022 года передал долю в ПНТ своей супруге Елене Васильевой.

Весной 2023 года "Туджунга Энтерпрайзиз" подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области к "Мобалко Холдинг Лимитед", Сергею и Елене Васильевым по поводу передачи прав и обязанностей владельца акций ПНТ.

"Петербургский нефтяной терминал" – стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала – 10 млн тонн в год.