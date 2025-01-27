Суд отказался исключить из акционеров Петербургского нефтетерминала кипрскую компанию

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в иске об исключении "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" (Кипр) из числа акционеров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), говорится в материалах дела.

"В иске отказать полностью", - сообщается в карточке дела.

Исковое заявление к "Туджунга Энтерпрайзиз" подала председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева. Речь в нем шла об "исключении ("Туджунга Энтерпрайзиз" - ИФ) из числа акционеров АО "Петербургский нефтяной терминал" с выплатой действительной стоимости доли участия, определенной на момент вступления решения суда в законную силу". Третьими лицами по делу выступали ПНТ и АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т".

В январе Генпрокуратура обратилась в суд с иском к ПНТ, а также к компаниям "Алмонт Холдингс", "Новомор" и "Туджунга Энтерпрайзиз" о признании недействительными трех сделок купли-продажи в 2016 и 2020 годах суммарно 2753 акций нефтетерминала (27,3%). Генпрокуратура просит также обратить акции в доход государства, списав их со счета независимой регистраторской компании Р.О.С.Т. Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в качестве обеспечительных мер по иску арестовал 100% акций ПНТ, а также его счета и имущество. Кроме того, суд запретил органам управления предприятия принимать управленческие решения.

Вокруг ПНТ продолжается конфликт акционеров. В компании по 50% принадлежит "Туджунга Энтерпрайзиз" и Елене Васильевой. В октябре 2024 года ПНТ заявил о попытке "Туджунга Энтерпрайзиз" установить полный контроль над терминалом путем рейдерского захвата. Кроме того, согласно сообщению компании, "лица, стоящие за иностранным акционером терминала", добились возбуждения в Москве уголовных дел и вынесения в рамках дел незаконных судебных актов, которые блокируют Васильевой возможность голосования акциями предприятия.

"Туджунга Энтерпрайзиз" в комментарии "Интерфаксу"назвала данную информацию в заявлении ПНТ "не соответствующей действительности" и не чем иным, как намерением исказить юридические и фактические обстоятельства законной смены генерального директора АО "ПНТ".

Как говорится в отчете терминала за 2023 год, бенефициарами "Туджунга Энтерпрайзиз" на 2022 год были Михаил Скигин, который ранее возглавлял совет директоров ПНТ, а также Евгений и Полина Скигины. Косвенно через "Туджунга Энтерпрайзиз" Михаилу и Евгению (оба - граждане ФРГ) принадлежат по 17,875% в ПНТ, Полине (гражданка России и Франции) - 14,285%.

В мае 2022 года в рамках деофшоризации "Мобалко Холдинг Лимитед" (Кипр) передал долю в 50% ПНТ своему бенефициару - Сергею Васильеву. Затем, в связи с личными обстоятельствами, Васильев в декабре 2022 года передал долю в ПНТ своей жене Елене Васильевой.

Весной 2023 года "Туджунга Энтерпрайзиз" подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области к "Мобалко Холдинг Лимитед", Сергею и Елене Васильевым по поводу передачи прав и обязанностей владельца акций ПНТ.

"Петербургский нефтяной терминал" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год.