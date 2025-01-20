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Генпрокуратура подала иск к Петербургскому нефтетерминалу

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), говорится в материалах дела.

Иск зарегистрирован 17 января, пока он не принято к производству. Генпрокуратура ходатайствует об обеспечении иска. Суть претензий прокуратуры и обеспечительные меры не уточняются.

Ответчиками по делу также выступают ООО "Алмонт Холдингс", ООО "Новомор" и ООО "Туджунга Энтерпрайзиз".

Вокруг ПНТ продолжается конфликт акционеров. В компании по 50% принадлежит "Туджунга Энтерпрайзиз" и Елене Васильевой. В октябре 2024 года ПНТ заявил о попытке "Туджунга Энтерпрайзиз" установить полный контроль над терминалом путем рейдерского захвата. Кроме того, согласно сообщению компании, "лица, стоящие за иностранным акционером терминала", добились возбуждения в Москве уголовных дел и вынесения в рамках дел незаконных судебных актов, которые блокируют Васильевой возможность голосования акциями предприятия.

"Туджунга Энтерпрайзиз" в комментарии "Интерфаксу" назвала эту информацию в заявлении ПНТ "не соответствующей действительности" и ни чем иным, как намерением исказить юридические и фактические обстоятельства законной смены генерального директора АО "ПНТ".

Как говорится в отчете терминала за 2023 год, бенефициарами "Туджунга Энтерпрайзиз" на 2022 год были Михаил Скигин, который ранее возглавлял совет директоров ПНТ, а также Евгений и Полина Скигины. Косвенно через "Туджунга Энтерпрайзиз" Михаилу и Евгению (оба - граждане ФРГ) принадлежат по 17,875% в ПНТ, Полине (гражданка России и Франции) - 14,285%.

В мае 2022 года в рамках деофшоризации "Мобалко Холдинг Лимитед" (Кипр) передал долю в 50% ПНТ своему бенефициару - Сергею Васильеву. Затем, в связи с личными обстоятельствами, Васильев в декабре 2022 года передал долю в ПНТ жене Елене Васильевой.

Весной 2023 года "Туджунга Энтерпрайзиз" подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области к "Мобалко Холдинг Лимитед", Сергею и Елене Васильевым по поводу передачи прав и обязанностей владельца акций ПНТ.

"Петербургский нефтяной терминал" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год.

Генпрокуратура Кипр Елена Васильева ПНТ Туджунга Энтерпрайзиз Мобалко Холдинг Лимитед
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