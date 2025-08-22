Поиск

Биржевые цены на бензин в пятницу упали на 2%, почти растеряв весь недельный рост

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Стоимость бензина на Петербургской бирже по итогам торгов в пятницу снизилась почти на 2%, из-за чего цены вернулись к уровням начала недели, свидетельствуют данные площадки.

В частности, стоимость Аи-92 на бирже снизилась на 1,95%, до 71 713 рублей за тонну, Аи-95 - на 1,86%, до 79 886 рублей за тонну.

Таким образом, прервался непрерывный рост цен на 92-й бензин, продолжавшийся с 14 августа. Стоимость 95-го бензина снижается второй день подряд после роста на протяжении предыдущих четырех сессий.

При этом всю уходящую неделю на бирже фиксировался рост цен на бензины вплоть до новых рекордов: накануне стоимость 92-го превысила 73 тыс. рублей за тонну, днем ранее стоимость 95-го пробила планку 82 тыс. рублей за тонну.

Как сообщалось, очередной рост биржевых цен на бензин начался в прошлую пятницу после их кратковременного снижения. Динамика обусловлена обеспокоенностью участников рынка объемами предложения данного топлива на внутреннем рынке на фоне проводимых ремонтов на НПЗ.

Ситуацию 14 августа обсудили на совещании у профильного вице-премьера Александра Новака. По его итогам правительство в своем сообщении констатировало, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом в результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок.

При этом Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, в том числе для производителей, и на октябрь - для непроизводителей нефтепродуктов. Это должно быть сделано "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ".

Вице-премьер также поручил Минэнерго и ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке. Кроме того, Новак предписал ведомствам до 10 сентября представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом - с 1 августа, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с протоколом совещания.

Аи-92 Аи-95 Петербургская биржа Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });