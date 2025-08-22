Биржевые цены на бензин в пятницу упали на 2%, почти растеряв весь недельный рост

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Стоимость бензина на Петербургской бирже по итогам торгов в пятницу снизилась почти на 2%, из-за чего цены вернулись к уровням начала недели, свидетельствуют данные площадки.

В частности, стоимость Аи-92 на бирже снизилась на 1,95%, до 71 713 рублей за тонну, Аи-95 - на 1,86%, до 79 886 рублей за тонну.

Таким образом, прервался непрерывный рост цен на 92-й бензин, продолжавшийся с 14 августа. Стоимость 95-го бензина снижается второй день подряд после роста на протяжении предыдущих четырех сессий.

При этом всю уходящую неделю на бирже фиксировался рост цен на бензины вплоть до новых рекордов: накануне стоимость 92-го превысила 73 тыс. рублей за тонну, днем ранее стоимость 95-го пробила планку 82 тыс. рублей за тонну.

Как сообщалось, очередной рост биржевых цен на бензин начался в прошлую пятницу после их кратковременного снижения. Динамика обусловлена обеспокоенностью участников рынка объемами предложения данного топлива на внутреннем рынке на фоне проводимых ремонтов на НПЗ.

Ситуацию 14 августа обсудили на совещании у профильного вице-премьера Александра Новака. По его итогам правительство в своем сообщении констатировало, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом в результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок.

При этом Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, в том числе для производителей, и на октябрь - для непроизводителей нефтепродуктов. Это должно быть сделано "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ".

Вице-премьер также поручил Минэнерго и ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке. Кроме того, Новак предписал ведомствам до 10 сентября представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом - с 1 августа, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с протоколом совещания.