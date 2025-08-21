Поиск

Цена Аи-92 на бирже превысила 73 тыс. руб./т, Аи-95 подешевел впервые за неделю

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин по итогам торгов в четверг изменились разнонаправлено: стоимость Аи-92 достигла очередного рекорда, в то время как Аи-95 подешевел впервые с середины прошлой недели, свидетельствуют данные Петербургской биржи.

Так, по итогам торгов 21 августа, 92-й бензин по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России, подорожал на 0,51%, до 73,142 тыс. руб./т., 95-й бензин, напротив, подешевел на 0,77%, до 81,400 тыс. руб./т, тем самым прервав непрерывный рост, продолжавшийся в течение четырех предыдущих сессий.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин возобновили рост в прошлую пятницу после двухдневного падения. Динамика обусловлена обеспокоенностью участников рынка объемами предложения данного топлива на внутреннем рынке на фоне проводимых ремонтов на НПЗ.

В РоссииМинэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителейЧитать подробнее

Ситуацию 14 августа обсудили на совещании у профильного вице-премьера Александра Новака. По его итогам правительство в своем сообщении констатировало, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом в результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок.

При этом Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, в том числе для производителей, и на октябрь - для непроизводителей нефтепродуктов. Это должно быть сделано "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ".

Вице-премьер также поручил Минэнерго и ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке. Кроме того, Новак предписал ведомствам до 10 сентября представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом - с 1 августа, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с протоколом совещания.

