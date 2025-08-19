Поиск

Биржевые цены на бензин бьют рекорды второй день подряд

Биржевые цены на бензин бьют рекорды второй день подряд
Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин по итогам торгов во вторник продолжили расти, увеличившись к закрытию прошлого дня почти на процент - до новых рекордных значений, свидетельствуют данные Петербургской биржи.

Стоимость Аи-92 по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России, по итогам торгов 19 августа выросла на 0,74%, до 72,044 тыс. рублей за тонну, Аи-95 - на 0,9%, до 81,154 тыс. рублей за тонну. Оба показателя являются историческими максимумами и побили рекорды, установленные накануне.

ЭкономикаБиржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублейБиржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублейЧитать подробнее

Биржевые цены на бензин возобновили рост в прошлую пятницу после их двухдневного падения. Динамика обусловлена обеспокоенностью участников рынка объемами предложения данного топлива на внутреннем рынке на фоне проводимых ремонтов на НПЗ.

Ситуацию обсудили на совещании у профильного вице-премьера Александра Новака. По его итогам правительство в своем сообщении констатировало, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом в результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок.

При этом Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, в том числе для производителей, и на октябрь - для непроизводителей нефтепродуктов. Это должно быть сделано "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ".

Вице-премьер также поручил Минэнерго и ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке.

Кроме того, Новак поручил ведомствам до 10 сентября представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом - с 1 августа, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с протоколом совещания.

ЭкономикаВедомства до 10 сентября должны представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом, с 1 августаЧитать подробнее

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60450 руб./т - по бензину, 57200 руб./т по ДТ в 2025 г.) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

То есть, нефтяники перестанут получать демпфер, если цена в среднем за месяц составит по бензину 66495 руб./т, по дизтопливу - 68640 руб. На сегодняшний день, согласно расчетам "Интерфакса", средняя цена 92-го бензина по территориальному индексу европейской части РФ, учитываемого в формуле расчета демпфера, значительно превышает "отсечку" и составляет 69,074 тыс. руб./т.

Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился лишь единожды - в разгар ценового кризиса 2023 года, тогда компании не получили из бюджета топливный демпфер за сентябрь, поскольку средние биржевые цены и на бензин, и на дизтопливо в том месяце оказались гораздо выше отсечки.

После этого прецедента нефтяники неоднократно просили разделить расчеты демпфера по бензину и ДТ, установив превышение предельных уровней цен отдельно по видам топлива, а также расширить отклонения от индикативных цен по каждому нефтепродукту. В прошлом году предельные уровни были разделены по видам топлива.

Аи-92 Аи-95 Минэнерго Петербургская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ведомства до 10 сентября должны представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом, с 1 августа

S&P подтвердило рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом

Цена нефти Brent снизилась до $66,19 за баррель

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6993 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });