Биржевые цены на бензин бьют рекорды второй день подряд

Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин по итогам торгов во вторник продолжили расти, увеличившись к закрытию прошлого дня почти на процент - до новых рекордных значений, свидетельствуют данные Петербургской биржи.

Стоимость Аи-92 по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России, по итогам торгов 19 августа выросла на 0,74%, до 72,044 тыс. рублей за тонну, Аи-95 - на 0,9%, до 81,154 тыс. рублей за тонну. Оба показателя являются историческими максимумами и побили рекорды, установленные накануне.

Биржевые цены на бензин возобновили рост в прошлую пятницу после их двухдневного падения. Динамика обусловлена обеспокоенностью участников рынка объемами предложения данного топлива на внутреннем рынке на фоне проводимых ремонтов на НПЗ.

Ситуацию обсудили на совещании у профильного вице-премьера Александра Новака. По его итогам правительство в своем сообщении констатировало, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом в результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок.

При этом Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, в том числе для производителей, и на октябрь - для непроизводителей нефтепродуктов. Это должно быть сделано "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ".

Вице-премьер также поручил Минэнерго и ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке.

Кроме того, Новак поручил ведомствам до 10 сентября представить расчеты для изменения топливного демпфера задним числом - с 1 августа, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с протоколом совещания.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60450 руб./т - по бензину, 57200 руб./т по ДТ в 2025 г.) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

То есть, нефтяники перестанут получать демпфер, если цена в среднем за месяц составит по бензину 66495 руб./т, по дизтопливу - 68640 руб. На сегодняшний день, согласно расчетам "Интерфакса", средняя цена 92-го бензина по территориальному индексу европейской части РФ, учитываемого в формуле расчета демпфера, значительно превышает "отсечку" и составляет 69,074 тыс. руб./т.

Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился лишь единожды - в разгар ценового кризиса 2023 года, тогда компании не получили из бюджета топливный демпфер за сентябрь, поскольку средние биржевые цены и на бензин, и на дизтопливо в том месяце оказались гораздо выше отсечки.

После этого прецедента нефтяники неоднократно просили разделить расчеты демпфера по бензину и ДТ, установив превышение предельных уровней цен отдельно по видам топлива, а также расширить отклонения от индикативных цен по каждому нефтепродукту. В прошлом году предельные уровни были разделены по видам топлива.

