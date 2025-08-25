Поиск

В Бангладеш заявили, что больше не могут помогать беженцам рохинджа из Мьянмы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Правительство Бангладеш больше не в состоянии выделять ресурсы для помощи 1,3 млн рохинджа - беженцев из соседней Мьянмы, заявил председатель временного правительства страны Мохаммад Юнус. Об этом сообщают региональные СМИ.

"Учитывая наши многочисленные проблемы, мы не видим никаких возможностей для дальнейшей мобилизации ресурсов внутри страны", - сказал Юнус.

Он также призвал международное сообщество разработать план по возвращению беженцев в Мьянму.

Количество беженцев-рохинджа в лагерях Бангладеш на границе с Мьянмой превышает миллион человек. Попытки начать их возвращение домой в 2018 и 2019 годах не привели к успеху, поскольку беженцы, опасаясь преследований на родину, отказывались возвращаться.

Рохинджа - этническое меньшинство, проживающие в Мьянме и исповедующие ислам. На родине они подвергаются преследованиям со стороны буддийского большинства.

В штате Аракан в Мьянме ведет вооруженную борьбу с местными правительственными силами организация "Армия спасения рохинджа Аракана. Власти Мьянмы рассматривают движение как исламистскую группировку, имеющую связь с международными террористическими организациями.

