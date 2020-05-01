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ЕС призвал позволить сойти на берег дрейфующим беженцам рохинджа

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз призвал прибрежные государства Бенгальского залива и Андаманского моря спасти беженцев рохинджа, которые уже несколько недель дрейфуют в море, и позволить им сойти на берег.

"Европейский союз настоятельно призывает правительства стран региона провести поисково-спасательную операцию и найти решение для безопасной высадки (беженцев - ИФ)", - говорится в заявлении, которое распространили в пятницу высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и комиссар ЕС по чрезвычайным ситуациям Янез Ленарчич.

В заявлении не названы страны, к которым обращен этот призыв. Прибрежными в этом регионе являются Бангладеш, Мьянма, Индия, Таиланд, Малайзия и Индонезия. По последним сообщениям, береговая охрана Малайзии не подпустила беженцев к берегу, ссылаясь на карантинный режим в связи с коронавирусом.

Боррель и Ленарчич отмечают гуманный жест правительства Бангладеш, которое 16 апреля разрешило одному плавсредству с 400 беженцами рохинджа высадиться на свой берег после того, как те два месяца дрейфовали в море.

Министр иностранных дел Бангладеш Абдулкалам Абдул Момен на прошлой неделе заявил, что его страна больше не допустит к своему берегу суда с беженцами рохинджа. В Бангладеш уже почти миллион представителей этого мусульманского меньшинства живут в условиях крайней нищеты в огромных лагерях после бегства от насилия из соседней Мьянмы.

ЕС настоятельно призывает вооруженные силы в Мьянме безотлагательно и безоговорочно прекратить огонь и возобновить мирный процесс. Это поможет устранить коренные причины бедственного положения рохинджа, подчеркивается в заявлении Борреля и Ленарчича.

"ЕС является ключевым донором гуманитарной помощи для беженцев рохинджа в Бангладеш и готов оказать им дальнейшую поддержку в регионе. Мы выступаем за безопасное, устойчивое, достойное и добровольное возвращение беженцев рохинджа в места их прежнего проживания и требуем привлечь к полной ответственности виновных в преступлениях, совершенных против них", - заявили Боррель и Ленарчич.

Рожинджа - представители мусульманского меньшинства в преимущественно буддистской Мьянме. Рохинджа считают себя коренным населением в штате Ракхайн, власти и общественность Мьянмы считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В 2017 году многолетний этнический конфликт обострился, когда власти Мьянмы начали операцию против членов народности рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель более 400 человек, в том числе более 350 представителей народности рохинджа. Тогда тысячи мусульман бежали из Мьянмы в Бангладеш.

Конфликт в Мьянме

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Ситуация в Мьянме обострилась 25 августа, когда представители группировки "Армия спасения Аракан рохинджа" напали на полицейские посты и армейские базы, отреагировав таким образом на преследования представителей этнической группы рохинджа, проживающей в штате Ракхайн на западе страны. В ответ власти арестовали сотни представителей рохинджа, а также заявили об убийстве примерно 400 боевиков.Не менее 18 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседнюю Бангладеш, либо находятся на границе с ней. Гуманитарные организации утверждают, что только за 2 сентября границу пересекли 70 тысяч человек.Беженцы заполонили поля в окрестностях приграничного города, укрываясь в самодельных хижинахДесятки бежавших мусульман-рохинджа тонут во время попыток перебраться в Бангладеш через рекиБеженцы, которые добрались до Бангладеш, рассказывают о массовых убийствах, уничтожении и поджогах деревень, пытках и изнасилованиях, совершаемых солдатами в их родных краяхЭтнический конфликт в Мьянме привел к полномасштабному гуманитарному кризису в Бангладеш и вызвал озабоченность мировой общественностиВласти Мьянмы отрицают геноцид мусульман. Правительство обвиняет повстанцев в том, что они сами сжигают свои дома и убивают буддистов.
Ситуация в Мьянме обострилась 25 августа, когда представители группировки "Армия спасения Аракан рохинджа" напали на полицейские посты и армейские базы, отреагировав таким образом на преследования представителей этнической группы рохинджа, проживающей в штате Ракхайн на западе страны. В ответ власти арестовали сотни представителей рохинджа, а также заявили об убийстве примерно 400 боевиков.
ЕС Рохинджа Мьянма Бангладеш

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