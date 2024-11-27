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Прокурор МУС запросил ордер на арест и. о. президента Мьянмы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан запросил выдать ордер на арест и. о. президента Мьянмы Мина Ауна Хлайна за преступления против человечности, сообщает сайт МУС.

"После интенсивного независимого и беспристрастного расследования мы пришли к выводу, что есть разумные основания полагать, что старший генерал и и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн... несет уголовную ответственность за преступления против человечности", - заявил Хан.

По его словам, Хлайн виновен в депортации и преследовании представителей проживающей в стране этнической группы рохинджа в 2017 году.

Хан отмечает, что это первый раз, когда его ведомство запросило выдачу ордера на арест высокопоставленного государственного чиновника Мьянмы.

Мин Аун Хлайн МУС Карим Асад Ахмад Хан Мьянма
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