Цены на российскую пшеницу за неделю упали на $7, до $235 за тонну

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в августе-сентябре за неделю упали на $7, до $235 за тонну (FOB), сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Цены на французскую пшеницу ослабли на $5, до $232, румынскую - на $1, до $242, аргентинскую - на $3, до $231, австралийскую - на $1, до $254 за тонну. Цена на американскую пшеницу выросла на $1, до $219 за тонну.

"Снижение цен произошло из-за ускорения поставок зерна нового урожая из России и с Украины и усиления конкурентоспособности французской пшеницы из-за ослабления евро", - пояснили в центре. При этом биржевой рынок пшеницы перестал падать на фоне новостей о возможных закупках Китаем американской пшеницы. Кроме этого, ожидается возобновление спроса со стороны ряда других импортеров, в том числе Ирана и Иордании.

В числе других факторов, влияющих на ценовую ситуацию, эксперты назвали объявление Сирией 15 сентября тендера на закупку 200 тыс. тонн пшеницы. Египетский госзакупщик Mostakbal Misr анонсировал закупку 200 тыс. тонн французской пшеницы, а также нескольких партий по 30 тыс. тонн украинской и румынской пшеницы. Ранее было приобретено 400 тыс. тонн французской пшеницы. Иранский синдикат производителей пшеницы прогнозирует импорт пшеницы в текущем сезоне на уровне 4,5 млн из-за падения урожая по причине засухи с 16 млн тонн до 11 млн тонн, сообщили в центре.

Экспортная цена на российский ячмень выросла на $5, до $229 за тонну (FOB) "в виду продолжающегося роста внутренних цен из-за ограниченного предложения на юге и активного спроса на мировом рынке со стороны Китая", отметили в центре.

Цена в глубоководных портах выросла на 100 рублей, до 16 000 - 16 400 рублей за тонну (без НДС).

Цена на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах снизилась на 350 рублей, до 16 500 рублей за тонну (без НДС). На малой воде цены ослабли на 150 рублей, до 14 700 рублей за тонну, активность закупок низка.

На юге цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) снизились до 14 000 - 14 400 рублей за тонну без НДС (-250 рублей), в Поволжье - до 12 000 - 13 300 рублей (-250 рублей). В Центральной России цены оставались без существенных изменений в диапазоне 13 000 - 13 600 рублей за тонну.

В Сибири цены на пшеницу 4-го класса оставались около 10 500 - 12 000 рублей за тонну (без НДС). Дожди продолжают задерживать начало уборки и поступление на рынок нового урожая, отметили в центре.