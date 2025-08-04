Экспортные цены на российскую пшеницу за неделю снизились на $3 до $237/т

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в августе за неделю снизились на $3 до $237 (FOB) за тонну, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Французская пшеница подешевела на $2 до $232 за тонну, румынская - на $7 до $238, австралийская - на $1 до $255, американская - на $3 до $216 за тонну. Цены на аргентинскую пшеницу не изменились - $232 за тонну.

Снижение цен происходило на фоне ускорения уборки в России и на Украине, роста предложения зерна нового урожая и отсутствия крупных тендеров, пояснили в центре. В то же время, как отмечают аналитики, дожди в Центральной России в ближайшие две недели затруднят уборку и могут ухудшить качество пшеницы, существенно увеличивая риск пророста. Во вторую неделю прогноза также ожидаются существенные дожди в Поволжье.

Экспортная цена на российский ячмень на минувшей неделе оставалась на уровне $215 за тонну (FOB). Цена в глубоководных портах укрепилась на 600 рублей, до 15 600-16 000 рублей за тонну (без НДС).

По предварительным данным, Турция закупила на тендере 225 тыс. тонн ячменя по $233,8-237,2 (C&F) и $237,9-245 за тонну (EX-Antrepo, эквивалент $231,9-239 за тонну C&F). В пересчете на FOB Новороссийск цена составила около $217-220 за тонну.

Цена на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ снизилась на 200 рублей до 16 800-17 000 рублей за тонну (без НДС). Средний уровень цен на малой воде уменьшился на 350 рублей, до 15 500-15 800 рублей за тонну.

На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) снизились на 100 рублей до 14 800-15 300 рублей за тонну (без НДС). В Поволжье цены на пшеницу 4 класса выросли на 200 рублей до 13 400-14 000 рублей. В центре они остались на уровне предыдущей недели - 12 700-13 500 рублей за тонну.

В Сибири цены на пшеницу 4 класса при низкой торговой активности не изменились - около 10 900-12 000 рублей за тонну.