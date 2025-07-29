Цены на российскую пшеницу стабилизировались на уровне $240 за тонну

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU -Цены спроса на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в августе после существенного роста стабилизировались на уровне $240 за тонну (FOB), сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Этот показатель существенно выше, чем год назад, когда он составлял $220 за тонну. Цены предложения достигают $245 за тонну.

Цены на французскую пшеницу за неделю снизились на $5, до $234 за тонну, на румынскую - выросли на $5, до $245, на австралийскую - на $2, до $256, на аргентинскую - на $1, до $232, на американскую - не изменились и составили $219 за тонну.

Тунис приобрел на тендере 100 тыс. тонн пшеницы по $261,49-263,42 за тонну (C&F) с поставкой с 10 августа по 25 сентября. В пересчете на FOB Новороссийск цена составила $236-238 за тонну.

Как отметили аналитики, биржевой рынок снижался под давлением нового урожая. На 20 июля в США было убрано 73% площадей озимой пшеницы (72% в среднем за пять лет). Во Франции на 21 июля убрано 86% площадей мягкой пшеницы (59% в среднем за пять лет).

Цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах РФ сохранились на уровне 17 000-17 200 рублей за тонну (без НДС). В первой половине недели цена достигла двухмесячного максимума в 17 400 рублей за тонну, но затем перешла к снижению. Средний уровень цен на малой воде составляет 16 000 рублей за тонну (рост на 150 рублей).

На юге цены на пшеницу (4 класс, 12,5% протеин, EXW элеватор) укрепились на 150 рублей, до 14 800-15 400 рублей за тонну (без НДС). В Поволжье цены на пшеницу 4 класса выросли на 250 рублей, до 13 200-13 800 рублей за тонну. При этом переработчики еще могут закупать старый урожай по более высоким ценам.

В центральной России цены cпроса снизились на 500 рублей, до 12 700-13 500 рублей за тонну. Активность торговли пока невелика, поскольку поступление на рынок нового урожая задержалось из-за обильных дождей, отмечают аналитики.

В Сибири цены на пшеницу 4 класса не изменились - около 10 900-12 000 рублей за тонну. Рынок остается малоактивным в ожидании нового урожая.

По данным центра, на юге РФ в ближайшие две недели сохранится аномальная жара, которая продолжит ухудшать потенциал урожайности кукурузы и подсолнечника. В центральной России в ближайшую неделю ожидается в основном сухая и теплая погода (кроме западной части), что позволит ускорить уборку пшеницы. На востоке Поволжья (Оренбургская область, Башкирия) прогнозируются дожди, что неблагоприятно для уборки озимой пшеницы. Однако во вторую неделю прогноза количество осадков снизится.