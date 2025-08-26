Поиск

Южная Корея с 2028 года увеличит закупки СПГ в США на 3,3 млн тонн в год

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Южная Корея с 2028 года увеличит закупки сжиженного природного газа (СПГ) в США на 3,3 млн тонн в год, сообщила государственная Korea Gas Corp. (KOGAS).

KOGAS заключила соответствующую сделку с мировыми поставщиками энергоносителей, включая Trafigura, на круглом столе южнокорейских и американских бизнес-лидеров в Вашингтоне.

Контракт подписан по итогам конкурсной процедуры, начавшейся в 2024 году, и позволит KOGAS диверсифицировать источники импорта, которые в основном располагаются на Ближнем Востоке.

СПГ будет поставляться с заводов Cheniere в Техасе и других регионах, передает Yonhap со ссылкой на представителей компании.

Сеул в июле обязался в течение ближайших четырех лет закупить американские энергоносители на $100 млрд в обмен на снижение зеркальных импортных пошлин Вашингтона до 15% с изначально заявленных 25%.

Корея США Южная Корея Trafigura KOGAS Cheniere
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" пока не видит влияния снижения ставки ЦБ на авторынок

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Суд отложил рассмотрение иска "Красное и белое" к властям Вологодской области

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Банкам могут дать 30 дней для возвращения денег пострадавшим от мошенников клиентам

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

В Кузбассе остановили работу уже 17 угольных предприятий

Генпрокуратура подала иск к приморскому "Рыболовецкому колхозу "Восток-1""

Доходы бюджета Москвы за первое полугодие выросли почти на 10%

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });