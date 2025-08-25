Поиск

Трамп перед встречей с президентом Южной Кореи раскритиковал действия ее властей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в Белом доме в понедельник, что слышал плохие новости об обстановке в Южной Корее, в том числе о рейдах на церкви.

"Я слышал, что в последние дни новое правительство Южной Кореи проводило жестокие рейды на церкви, я слышал плохие вещи. Не знаю, правда это или нет, но я выясню это", - заявил он перед встречей с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

Кроме того, до президента дошли новости о том, что Южная Корея якобы "вторглась на базу США и собрала там информацию".

Ранее в августе южнокорейские СМИ сообщали о рейдах полиции на церковь в Сеуле по подозрению священника церкви в причастности к организации беспорядков, которые прошли близ здания суда в январе 2025 года в поддержку бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

В декабре 2024 года Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге глава государства согласился отменить свое распоряжение. После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента.

В июне в Южной Корее прошли президентские выборы. Победу одержал кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мен.

