Банк "ДОМ.РФ" включен в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Банк России включил банк "ДОМ.РФ" в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию, следует из материалов на сайте регулятора.

"Вхождение в реестр позволит банку участвовать в разработке стандартов партнерского финансирования. Это необходимо, чтобы клиенты банков получали услуги со схожими параметрами и подходами вне зависимости от того, к какому банку и в каком регионе обращаются. В дальнейшем банк рассматривает возможность применения стандартов при разработке аналогов своих основных бизнес-продуктов в формате партнерского финансирования", - заявила "Интерфаксу" вице-президент, директор подразделения "Устойчивое развитие" банка "ДОМ.РФ" Марина Слуцкая.

Эксперимент по исламскому банкингу стартовал в августе 2023 года на территории Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана и должен был завершиться в 2025 году. Позднее власти продлили пилот еще на три года, до 1 сентября 2028 года.

Сейчас в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию входят 33 организации, включая Сбербанк, банк "Ак Барс", Московский кредитный банк (МКБ) и Т-банк.

"Татнефть" в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО в 2,6 раза

Силуанов заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году может составить не менее 1,5%

