Минфин поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу до сентября 2028 года

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства на законопроект о продлении в РФ эксперимента по исламскому банкингу на три года, до 1 сентября 2028 года, и об изменении параметров эксперимента. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

По словам собеседника агентства, инициатива была поддержана Минфином без замечаний и предложений по доработке.

Документ (№861621-8) в марте внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

В заключении Минфин напоминает, что законопроект предлагает расширить перечень операций, возможных в рамках партнерского финансирования, включив в них сделки по взаимному страхованию имущественных интересов членов обществ взаимного страхования; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам.

Сейчас установлен закрытый перечень операций, которые можно проводить в рамках эксперимента по исламскому банкингу: привлечение денег и имущества от физических и юридических лиц через займы, размещение облигаций, доверительное управление имуществом и вклады в уставный капитал участников эксперимента, лизинг, выдача поручительств для третьих лиц.

В законопроекте уточняется порядок финансирования ряда сделок: участники эксперимента могут проводить их только за счет собственных средств, а в отдельных случаях - также за счет привлеченных средств, полученных через займы, облигации, банковские счета и управление ценными бумагами. К сделкам с ограниченным источником финансирования относятся: выдача займов физическим и юридическим лицам, продажа товаров (включая недвижимость) в рассрочку, лизинг, вклад в уставный капитал компаний, участие в совместных инвестиционных проектах, взаимное страхование.

Документ расширяет условия, при которых ЦБ может отказать компании во внесении в реестр участников эксперимента. У кредитной или некредитной финансовой организации, желающей участвовать в эксперименте, не должно быть ограничений или запретов на операции на финансовом рынке, приостановленной лицензии, также она не должна находиться под процедурой санации.

Кроме того, в реестр участников эксперимента не могут быть внесены компании, которые не выполнили ряд предписаний ЦБ, выданных из-за нарушений федеральных законов или нормативных актов, из-за несоответствия квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации должностных лиц.

Подготовленный законопроект вводит еще один орган регулирования в сфере исламского банкинга - комитет по стандартам, который может устанавливать дополнительные требования к участникам эксперимента.

Комитет по стандартам формируется ассоциацией кредитных организаций с участием не менее 2/3 участников эксперимента.

Законопроект также вносит поправки в закон "О рекламе" - реклама партнерского финансирования должна содержать сведения о включении организации в реестр участников эксперимента.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Закон о проведении в РФ эксперимента по исламскому банкингу был подписан в августе 2023 г., он внедряется на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.