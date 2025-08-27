Предпринимательская уверенность в России в августе выросла в добыче, снизилась в обработке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в августе 2025 года вырос на 0,2 процентных пункта (п.п.) - до минус 1,9%, сообщил Росстат.

В июле 2025 года индекс оценивался в минус 2,1%, в июне - минус 3,1%, в мае - минус 1,8%, в апреле - минус 0,0%, в марте - минус 1,8%, в феврале - минус 0,6%, в январе - минус 0,9%, в декабре 2024 года - минус 0,8%, в ноябре - 1,4%, в октябре - 0,6%, в сентябре - 5,3%, в августе - 4,3%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в августе 2025 года снизился на 0,5 п.п., составив минус 0,4%.

До этого в июле 2025 года показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял 0,1%, в июне - 0,7%, в мае - минус 0,5%, в апреле - 1,4%, в марте - 2,7%, в феврале - 2,6%, в январе - 2,9%, в декабре 2024 года - 6,8%, в ноябре - 7,0%, в октябре - 6,9%, в сентябре - 6,9%, в августе - 7,2%.

В добыче полезных ископаемых на положительную динамику индекса повлияло увеличение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев - с 7,4% до 9,4%. Увеличение доли респондентов, оценивающих рост текущих запасов готовой продукции, с минус 0,1% до 1%, замедлило рост индекса. Незначительное колебание оценки спроса в текущем месяце на продукцию не повлияло на индекс.

В обрабатывающих производствах на снижение индексa повлияло сокращение положительных оценок спроса в текущем месяце на продукцию с минус 22% до минус 23,4%. Незначительные колебания оценок перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев и текущих запасов готовой продукции не повлияли на индекс.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики снизился на 1 п.п., до 58%, в обрабатывающих производствах пять месяцев сохраняется на уровне 61%. Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач.

В добыче полезных ископаемых наблюдается рост доли руководителей организаций, оценивающих изменение прибыли в сторону увеличения, с минус 15,7% до минус 14,2%. В обрабатывающих производствах противоположная ситуация: наблюдается снижение доли руководителей организаций, оценивающих изменение прибыли в сторону увеличения с минус 3,2% до минус 3,9%.

В добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах снизилась доля руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с 1,0% до 0,1% и с 6,7% до 5,1% соответственно. Также сократилась доля руководителей, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев: на 2,5 п.п., до 3,7%, в добыче и на 0,4 п.п., до 22%, в обработке.

С апреля 2023 года Росстат рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Методика позволяет проводить сезонную корректировку показателя, дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора: делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).

В качестве простых индикаторов используются балансы оценок показателей (в процентах), определяемые разностью долей респондентов, отметивших "увеличение" и "уменьшение" показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респондентов, оценивших уровень показателя как "более чем достаточный" и "недостаточный" в обследуемом периоде.