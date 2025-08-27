Поиск

Предпринимательская уверенность в России в августе выросла в добыче, снизилась в обработке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в августе 2025 года вырос на 0,2 процентных пункта (п.п.) - до минус 1,9%, сообщил Росстат.

В июле 2025 года индекс оценивался в минус 2,1%, в июне - минус 3,1%, в мае - минус 1,8%, в апреле - минус 0,0%, в марте - минус 1,8%, в феврале - минус 0,6%, в январе - минус 0,9%, в декабре 2024 года - минус 0,8%, в ноябре - 1,4%, в октябре - 0,6%, в сентябре - 5,3%, в августе - 4,3%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в августе 2025 года снизился на 0,5 п.п., составив минус 0,4%.

До этого в июле 2025 года показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял 0,1%, в июне - 0,7%, в мае - минус 0,5%, в апреле - 1,4%, в марте - 2,7%, в феврале - 2,6%, в январе - 2,9%, в декабре 2024 года - 6,8%, в ноябре - 7,0%, в октябре - 6,9%, в сентябре - 6,9%, в августе - 7,2%.

В добыче полезных ископаемых на положительную динамику индекса повлияло увеличение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев - с 7,4% до 9,4%. Увеличение доли респондентов, оценивающих рост текущих запасов готовой продукции, с минус 0,1% до 1%, замедлило рост индекса. Незначительное колебание оценки спроса в текущем месяце на продукцию не повлияло на индекс.

В обрабатывающих производствах на снижение индексa повлияло сокращение положительных оценок спроса в текущем месяце на продукцию с минус 22% до минус 23,4%. Незначительные колебания оценок перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев и текущих запасов готовой продукции не повлияли на индекс.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики снизился на 1 п.п., до 58%, в обрабатывающих производствах пять месяцев сохраняется на уровне 61%. Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач.

В добыче полезных ископаемых наблюдается рост доли руководителей организаций, оценивающих изменение прибыли в сторону увеличения, с минус 15,7% до минус 14,2%. В обрабатывающих производствах противоположная ситуация: наблюдается снижение доли руководителей организаций, оценивающих изменение прибыли в сторону увеличения с минус 3,2% до минус 3,9%.

В добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах снизилась доля руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с 1,0% до 0,1% и с 6,7% до 5,1% соответственно. Также сократилась доля руководителей, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев: на 2,5 п.п., до 3,7%, в добыче и на 0,4 п.п., до 22%, в обработке.

С апреля 2023 года Росстат рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Методика позволяет проводить сезонную корректировку показателя, дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора: делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).

В качестве простых индикаторов используются балансы оценок показателей (в процентах), определяемые разностью долей респондентов, отметивших "увеличение" и "уменьшение" показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респондентов, оценивших уровень показателя как "более чем достаточный" и "недостаточный" в обследуемом периоде.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в июле до 0,4% с 1% в июне

Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

Рост зарплат в РФ в июне ускорился до 5,1% в реальном выражении после 4,2% в мае

Безработица в РФ в июле третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,2%

Росстат оценил рост ВВП в I полугодии в 1,2%

Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });