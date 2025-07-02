В России предпринимательская уверенность в июне снизилась в добыче до минус 3,1%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в июне 2025 года продолжил снижаться, опустившись на 1,4 процентного пункта (п.п.) - до минус 3,1%, сообщил Росстат.

В мае 2025 года индекс оценивался в минус 1,7%, в апреле - минус 0,1%, в марте - минус 2%, в феврале - минус 0,9%, в январе - минус 1,3%, в декабре 2024 года - минус 0,9%, в ноябре - 1,5%, в октябре - 0,9%, в сентябре - 5,4%, в августе - 4,7%, в июле - 6,3%, в июне - 7,1%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в июне 2025 года повысился на 0,8 п.п., составив 0,5%.

В мае 2025 года показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял минус 0,3%, в апреле - 1,6%, в марте - 2,7%, в феврале - 3,0%, в январе - 3,1%, в декабре 2024 года - 6,7%, в ноябре - 6,9%, в октябре - 6,7%, в сентябре - 6,8%, в августе - 6,9%, в июле - 7%, в июне - 7,1%.

В добыче полезных ископаемых на отрицательную динамику индекса повлияло снижение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев, с 5,8% до 1,1%. Незначительные колебания оценок спроса в текущем месяце на продукцию и текущих запасов готовой продукции не повлияли на индекс.

В обрабатывающих производствах на рост индексa повлияло увеличение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев, с 20,7% до 25,5%. Снижение положительных оценок спроса в текущем месяце на продукцию с (-19,9%) до (-20,6%) и увеличение доли респондентов, оценивающих рост текущих запасов готовой продукции, с 1,7% до 3,5% замедлили рост индекса.

Средний уровень использования производственных мощностей в добывающем секторе экономики вырос на 1 п.п., до 60%, в обрабатывающих производствах - третий месяц сохраняется на уровне 61%. Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (-23,4%), так и в обрабатывающих производствах (-14,0%).

В добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах снизилась доля руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с 2,7% до 1,9% и с 7,2% до 6,7% соответственно.

В добывающих производствах доля руководителей, имеющих позитивный взгляд на перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, увеличилась на 0,2 п.п., до 4,6%, в обрабатывающих - снизилась на 1,1 п.п., до 21,3%.

С апреля 2023 года Росстат рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Методика позволяет проводить сезонную корректировку показателя, дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора: делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).

В качестве простых индикаторов используются балансы оценок показателей (в процентах), определяемые разностью долей респондентов, отметивших "увеличение" и "уменьшение" показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респондентов, оценивших уровень показателя как "более чем достаточный" и "недостаточный" в обследуемом периоде.