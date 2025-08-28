"Фикс прайс" запускает buyback, планирует выкупить до 1% УК

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Фикс прайс" с 1 сентября запускает программу buyback сроком до 6 месяцев, сообщила компания.

Планируемый объем выкупа - до 1 млрд акций (до 1% УК).

Выкуп акций будет осуществляться ООО "Бэст прайс". Приобретенные акции будут, в частности, направлены на программу мотивации.

"В текущих экономических условиях и с учетом ситуации на рынках капитала мы считаем, что рыночная капитализация ПАО "Фикс прайс" не отражает фундаментальную стоимость бизнеса, и видим благоприятную возможность для реализации программы", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Владимира Погонина.

ПАО "Фикс прайс" - ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. На 30 июня 2025 года сеть "Фикс прайс" насчитывала 7,4 тыс. магазинов в РФ и других странах