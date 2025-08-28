Поиск

"Фикс прайс" в I полугодии увеличил выручку на 4,5%, чистая прибыль снизилась в 2,3 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Фикс прайс" в I полугодии 2025 года выросла на 4,5% и составила 148,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 129,5 млрд рублей, увеличившись на 9,2%. Оптовая выручка снизилась на 19,5% до 18,7 млрд рублей.

Чистая прибыль сократилась в 2,3 раза до 3,9 млрд рублей.

LfL-выручка в отчетном периоде выросла на 1,2% с учетом эффекта високосного года. Без его учета LfL увеличился на 0,6%.

За январь-июнь было открыто 300 магазинов (net, с учетом закрытий).

Скорректированная EBITDA по МСФО 16 снизилась на 17,8% до 16,4 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 11,1% против 14,1% годом ранее. Снижение показателя обусловлено увеличением SG&A расходов (за вычетом расходов на LTIP и D&A) на 23,4%, которое было частично нивелировано ростом валовой маржи (31,2% против 31,1% в I полугодии 2024 года).

