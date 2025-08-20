Поиск

Fix Price обменяла 104,2 млн GDR на 16,5 млрд акций российского ПАО, или 16,5% УК

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Fix Price завершила обмен GDR казахстанской компании на акции российского ПАО "Фикс Прайс".

Согласно сообщению компании, было обменяно 104,2 млн GDR на 16,5 млрд акций. Таким образом, участники обмена в совокупности получили около 16,5% уставного капитала ПАО "Фикс Прайс".

Основным акционером российской компании остается Fix Price plc. В результате сделки по обмену ее доля снизилась до 83,5% УК ПАО.

20 августа российская компания начала торговаться на Мосбирже под тикером FIXR. Казахстанская Fix Price сохраняет листинг на казахстанской бирже AIX.

"Завершение обмена GDR на акции ПАО "Фикс Прайс" и запуск торгов на Московской бирже – важнейшие этапы в почти 20-летней истории компании. Это позволяет решить инфраструктурные проблемы, из-за которых часть держателей наших бумаг не могли в полной мере воспользоваться своими акционерными правами", - приводятся в сообщении слова CEO Fix Price Дмитрия Кирсанова.

Fix Price 5 июня объявила о запуске процесса обмена GDR казахстанского холдинга группы Fix Price на обыкновенные акции ПАО "Фикс Прайс".

Соотношение обмена – 1 GDR к 158 акциям. Обмен распространялся на держателей GDR Fix Price, которые учитываются через НРД или СПБ Банк, а также в иных депозитариях.

Fix Price – крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На 31 марта 2025 года сеть объединяла 7,282 тыс. магазинов в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.

Fix Price ПАО "Фикс Прайс"
