"Мосбиржа" начнет торги акциями "Фикс Прайс" 20 августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" начнет торги обыкновенными акциями ПАО "Фикс Прайс" с 20 августа, сообщила площадка.

Торги стартуют с аукциона открытия в 9:50 мск, акции будут доступны только на основной торговой сессии. Шаг цены составит 0,0001 рубля, лот - 1000 бумаг, расчетная цена - 0,9545 рубля.

Казахстанская Fix Price ранее в августе прекратила листинг своих GDR на "Мосбирже" и "СПБ бирже".

В июне компания объявила о запуске процесса обмена GDR на акции ПАО "Фикс Прайс".

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На 31 марта 2025 года сеть объединяла 7 282 магазина в России и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.

