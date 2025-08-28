Месторождение Зоовч-Овоо в Монголии обеспечит до 2-4% мировых поставок урана

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Последние геологоразведочные данные с месторождения Зоовч-Овоо в Монголии, на котором страна будет вести добычу совместно с Orano Mining (подразделение французской Orano), говорят о запасах в объеме не менее 200 тысяч тонн урана, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на представителя Orano Mining Оливье Тумира.

"Но я думаю, что запасы гораздо больше. Нам нужно продолжить геологоразведку. (...) Проект "Зоовч-Овоо" обеспечит 2-4% мировых поставок урана", - сказал он.

По словам Тумира, проект, в первую очередь, внесет значительный вклад в диверсификацию доходов страны от горнодобывающей промышленности. Ожидается, что доходы от продажи урана станут существенным источником пополнения бюджета Монголии.

"Ожидается приход новых инвесторов в урановую отрасль. Это снизит волатильность рынка добычи урана. (...) Что касается распределения доходов, то часть ресурсных платежей будет направлена местным сообществам (в аймаке (области) Дорноговь, где расположено месторождение - ИФ), что позволит гражданам получать прямую выгоду от проекта", - добавил представитель Orano Mining.

Как подтвердили в горнодобывающем холдинге Erdenes Mongol (владеет и управляет большинством горнодобывающих предприятий в Монголии, принадлежит государству), 51% дохода от проекта "Зоовч-Овоо" будет поступать в бюджет страны.

В конце 2024 года правительство Монголии и Orano Mining заключили соглашение о разработке проекта добычи урана на месторождении Зоовч-Овоо. Объем инвестиций в проект, по предварительным данным, составляет $1,6 млрд.

Подготовительная фаза проекта рассчитана до 2027 года, сама же добыча должна начаться с 2028 года. По предварительным оценкам ожидалось, что к 2044 году на месторождении будут получать 2,6 тыс. тонн урановой руды в год. При этом ранее, на начальных этапах геологоразведки, запасы месторождения оценивались в 50 тыс. тонн урана.

Месторождение Зоовч-Овоо расположено в сомоне (районе) Улаанбадрах аймака Дорноговь на юго-востоке Монголии. Освоение месторождения началось еще в 2013 году, но на этап активной добычи участок выведен не был.

До Зоовч-Овоо в XX веке уран в Монголии добывали российские компании на месторождении Дорнод. Добыча прекратилась в 1995 году.

В случае реализации нового монголо-французского проекта Зоовч-Овоо может стать крупнейшим горнодобывающим объектом в Монголии. Сейчас таковым является золотомедное месторождение Ою-Толгой, расположенное в пустыне Гоби в 80 км к северу от границы с Китаем.

Orano (ранее Areva) - один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива.