В России число платежей по QR-кодам во II квартале выросло на 25%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Количество платежей по QR-кодам во втором квартале 2025 года составило почти 990 млн операций, что на 25% выше показателя предыдущего квартала, сообщил Банк России.

Сумма операций по QR-кодам за второй квартал достигла 1,3 трлн рублей, увеличившись на 16%.

Количество платежей по биометрии во II квартале составило 60 млн операций, что в 1,5 раза больше, чем в первом квартале, и в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С помощью биометрии было оплачено товаров и услуг на сумму около 45 млрд рублей. Средний чек по операции составил 770 рублей в апреле-июне против 774 рублей тремя месяцами ранее.

Отчетность участников рынка платежных услуг с 2024 года осуществляется по новым формам. Получаемая информация позволяет проследить тренды на рынке, востребованность инструментов и технологий, которые предоставляет платежная инфраструктура. Так, обновленная статистика включает в том числе операции, совершенные с помощью биометрии и QR-кодов, сообщал ЦБ.

Количество операций с использованием QR-кодов и биометрии в 2024 году составило 2,3 млрд платежей, объем покупок достиг 4,2 трлн рублей.

Банк России ЦБ РФ
