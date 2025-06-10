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В России в I квартале число платежей через QR-коды и биометрию выросло вдвое

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В России в первом квартале 2025 года количество платежей с помощью QR-кодов и биометрии удвоилось в годовом исчислении и составило 800 млн операций, сообщил Банк России.

Сумма покупок, оплаченных такими способами, выросла на 389 млрд рублей и превысила 1,1 трлн рублей.

Общее число безналичных операций без использования платежных карт, которое включает QR-коды, биометрию, электронные кошельки и другие сервисы для переводов, в январе-марте увеличилось почти на треть, до 11 млрд штук.

Банковские карты остаются основным платежным инструментом, хотя количество операций с ними уменьшается два квартала подряд. Всего по картам за январь-март этого года совершено 14,9 млрд (рост на 0,1 млрд) операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 13,6 трлн рублей (снижение на 0,2 трлн рублей).

Количество POS-терминалов (устройство для приема платежей) в первом квартале 2025 года выросло почти на 10% по сравнению с первым кварталом 2024 года и составило 4,9 млн.

Как сообщалось ранее, количество операций с использованием QR-кодов и биометрии в 2024 году составило 2,3 млрд платежей, объем покупок достиг 4,2 трлн рублей.

Отчетность участников рынка платежных услуг с 2024 года осуществляется по новым формам. Получаемая информация позволяет проследить тренды на рынке, востребованность инструментов и технологий, которые предоставляет платежная инфраструктура. Так, обновленная статистика включает в том числе операции, совершенные с помощью биометрии и QR-кодов. Постепенно состав публикуемых данных будет расширяться, отмечал ЦБ.

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