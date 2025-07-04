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Доля безналичных платежей в РФ с начала года выросла до 86,7%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 86,7% (85,8% по итогам 2024 года), 12% операций совершается по QR-кодам и биометрии, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Доля платежей по картам за предыдущий год сократилась на 6% и за два года почти на 10%. При этом растет использование альтернативных картам платежных инструментов, и в первом квартале этого года мы видим, что ими совершено более 12% от общего объема безналичных платежей. И это в первую очередь с использованием биометрии и QR-технологий", - сказала Бакина.

В июне ЦБ сообщал, что банковские карты остаются основным платежным инструментом, хотя количество операций с ними уменьшается два квартала подряд. Всего по картам за январь-март этого года совершено 14,9 млрд (рост на 0,1 млрд) операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 13,6 трлн руб. (снижение на 0,2 трлн руб.)

Количество платежей с помощью QR-кодов и биометрии в первом квартале 2025 года увеличилось до 800 млн операций, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма покупок, оплаченных такими способами, выросла на 389 млрд руб. и превысила 1,1 трлн руб., сообщал регулятор.

Алла Бакина Финансовый конгресс ЦБ РФ Банк России
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