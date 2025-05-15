Совет директоров ЕМС рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - MKПAO "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания сети клиник ЕМС) проведет годовое собрание акционеров 20 июня, сообщила компания на ленте раскрытия.

При этом совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года.

Дивполитика ЕМС предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли по МСФО. Принятие решения о выплате зависит от накопленной прибыли по РСБУ, достижения долгосрочного целевого отношения чистого долга к EBITDA в диапазоне 1-2х, имеющегося денежного потока, дивидендов, полученных от дочерних компаний, потребностей группы в капитальных инвестициях и ряда других условий.

Последний раз ЕМС выплачивала дивиденды по итогам 6 месяцев 2021 года. Летом 2024 года компания заявляла, что планирует вернуться к выплате дивидендов после стабилизации ситуации с банковскими ставками.

В повестку ГОСА также включены вопросы об избрании членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторской организации и др.

МКПАО "ЮМГ" было зарегистрировано в декабре 2023 года в САР Калининградской области в рамках редомициляции с Кипра. На февраль 2024 года 72,72% МКПАО принадлежит менеджменту группы во главе с гендиректором Андреем Яновским.