"О'Кей" продаст сегмент гипермаркетов менеджменту

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров группы "О'Кей" (O'KEY Group S.A.) решил продать бизнес-сегмент гипермаркетов его менеджменту, сообщила компания.

В конце 2023 года гендиректором бизнеса гипермаркетов стал Константин Арабидис, который до назначения был CFO всей группы.

Гипермаркеты работают под тем же названием - "О'Кей". В результате сделки будет приобретена сеть магазинов, товарный знак, логистическая инфраструктура и прочие материальные и нематериальные активы.

Продажа гипермаркетов "отвечает наилучшим интересам группы и всех ее акционеров", говорится в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается. На совершение сделки потребуется разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям, отмечают в компании.

При этом второй бизнес-сегмент, развивающий дискаунтеры "ДА!", сохранится в периметре группы.

"Это выгодное решение для обеих сторон сделки, обе сети с устойчивым денежным потоком, имеют свою аудиторию, развитую инфраструктуру логистики, партнерскую сеть", - объяснили "Интерфаксу" в компании.

По итогам 9 месяцев 2024 года чистая розничная выручка группы "О'Кей" выросла на 5,6%, до 155,6 млрд рублей: гипермаркеты продемонстрировали рост показателя на 1,6% год к году (102,7 млрд рублей), а дискаунтеры - на 14,3% (52,9 млрд рублей).

На конец сентября 2024 года группа объединяла 77 гипермаркетов и 220 дискаунтера.