Укрепление рубля уменьшило "кубышку" Сургутнефтегаза во II квартале на 200 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ликвидные активы (или так называемая " кубышка") "Сургутнефтегаза" по итогам второго квартала 2025 года снизились примерно на 200 млрд рублей, до 5,5 трлн рублей, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

Опубликованные компанией изменения данного показателя полностью согласуются с ожиданиями рынка - консенсус-прогнозом "Интерфакса".

На конец 2024 года этот показатель составлял 6,4 трлн рублей (оценка по консенсус-прогнозу "Интерфакса" - 6,5 трлн рублей), на конец 2023 года - 5,8 трлн рублей.

Показатель ликвидных активов включает сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов. "Сургутнефтегаз" значительную долю своих накоплений хранит на валютных депозитах, его финансовые результаты во многом зависят, прежде всего, от изменения курса рубля к доллару и переоценки долларовых депозитов в рублевом выражении. В отчетном периоде российская нацвалюта продемонстрировала существенное укрепление к доллару, что привело к значительному сокращению " кубышки " в пересчете на рубли.

"Сургутнефтегаз" в последние годы регулярно пересматривает раскрываемое число статей баланса и отчета о финансовых результатах. В середине прошлого года их число достигло минимума. В отчетностях за полный 2024 год и первый квартал 2025 года компания осветила больше строк баланса, что дает возможность судить о динамике наиболее ценных для рынка статей.