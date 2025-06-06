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Укрепление рубля уменьшило "кубышку" "Сургутнефтегаза" в I квартал на 700 млрд рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ликвидные активы (или так называемая "кубышка") "Сургутнефтегаза" по итогам первого квартала 2025 года снизились примерно на 700 млрд рублей, до 5,7 трлн рублей, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

На конец 2024 года этот показатель составлял 6,4 трлн рублей (оценка по консенсус-прогнозу "Интерфакса" - 6,5 трлн рублей), на конец 2023 года - 5,8 трлн рублей.

Показатель ликвидных активов включает сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов. "Сургутнефтегаз" значительную долю своих накоплений хранит на валютных депозитах, его финансовые результаты во многом зависят, прежде всего, от изменения курса рубля к доллару и переоценки долларовых депозитов в рублевом выражении. В отчетном периоде российская нацвалюта продемонстрировала существенное укрепление к доллару, что привело к значительному сокращению "кубышки" в пересчете на рубли.

"Сургутнефтегаз" в последние годы регулярно пересматривает раскрываемое число статей баланса и отчета о финансовых результатах. В середине прошлого года их число достигло минимума. В отчетностях за полный 2024 год и первый квартал 2025 года компания осветила больше строк баланса, что дает возможность судить о динамике наиболее ценных для рынка статей.

Сургутнефтегаз
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