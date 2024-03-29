"Кубышка" "Сургутнефтегаза" выросла до 5,68 трлн рублей, больше прогноза

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Ликвидные активы, или так называемая "кубышка" "Сургутнефтегаза" в 2023 году выросла до 5,68 трлн рублей с 4,29 трлн рублей по итогам 2022 года, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

Аналитики ждали рекордов по части роста ликвидных активов компании. Консенсус предполагал, что так называемая "кубышка" "Сургутнефтегаза" в конце 2023 года составляла 5,54 трлн рублей. По подсчетам "Интерфакса", по ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌итогам 9 месяцев она составила около 5,8 трлн рублей, на ее сокращение к концу года повлияли курсовые перерасчеты в 4-м квартале.

Показатель ликвидных активов включает сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов. "Сургутнефтегаз" хранит накопления в валютных депозитах, его финансовые результаты напрямую зависят прежде всего от изменения курса рубля к доллару и переоценки долларовых депозитов в рублевом выражении.

Возобновив в 2023 году публикацию промежуточной финансовой отчетности, компания уменьшила число публикуемых строк баланса - тех, которые являются слагаемыми этой суммы. Однако раскрываемая отчетность пока позволяет восстановить эти строки арифметическими или аналитическими средствами.