Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

"Кубышка" Сургутнефтегаза за I квартал выросла на 150 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ликвидные активы, или так называемая "кубышка" "Сургутнефтегаза" по итогам первого квартала 2024 года выросли примерно на 150 млрд рублей и достигли 5,83 трлн рублей, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

На конец 2023 года этот показатель составлял 5,68 трлн рублей, на конец 2022 года - 4,29 трлн рублей.

Показатель ликвидных активов включает сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов. "Сургутнефтегаз" хранит накопления в валютных депозитах, его финансовые результаты во многом зависят прежде от изменения курса рубля к доллару и переоценки долларовых депозитов в рублевом выражении.

Возобновив в 2023 году публикацию промежуточной финансовой отчетности, компания уменьшила число публикуемых строк баланса - тех, которые являются слагаемыми этой суммы. Однако раскрываемая отчетность пока позволяет восстановить эти строки арифметическими средствами.

Сургутнефтегаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти продлили требование о продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года

Годовая чистая прибыль "Сургутнефтегаза" выросла более чем в 4 раза

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара превысит 100 руб. в марте 2026 г.

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара превысит 100 руб. в марте 2026 г.

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });