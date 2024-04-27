"Кубышка" Сургутнефтегаза за I квартал выросла на 150 млрд рублей

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ликвидные активы, или так называемая "кубышка" "Сургутнефтегаза" по итогам первого квартала 2024 года выросли примерно на 150 млрд рублей и достигли 5,83 трлн рублей, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

На конец 2023 года этот показатель составлял 5,68 трлн рублей, на конец 2022 года - 4,29 трлн рублей.

Показатель ликвидных активов включает сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов. "Сургутнефтегаз" хранит накопления в валютных депозитах, его финансовые результаты во многом зависят прежде от изменения курса рубля к доллару и переоценки долларовых депозитов в рублевом выражении.

Возобновив в 2023 году публикацию промежуточной финансовой отчетности, компания уменьшила число публикуемых строк баланса - тех, которые являются слагаемыми этой суммы. Однако раскрываемая отчетность пока позволяет восстановить эти строки арифметическими средствами.