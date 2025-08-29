Поиск

Вопрос о дивидендах "Инарктики" за I полугодие пока не стоит

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вопрос о дивидендах компании "Инарктика" пока не стоит, но компания продолжит придерживаться стратегии частых дивидендных выплат.

"По дивидендам. Источник дивидендов - чистая прибыль по итогам первого полугодия даже оптически не очень для дивидендов, скажем так, подходяща, поэтому пока вопрос о дивидендах в повестке не стоит", - заявил заместитель гендиректора компании Андрей Баранов на телефонной конференции по итогам первого полугодия.

Гендиректор "Инарктики" Сергей Лимаренко, вместе с тем, отметил, что компания "ни в коем случае не отходит от стратегии частых дивидендных выплат". По итогам 2025 год компания "готова вернуться к этой теме", сказал он.

