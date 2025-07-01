"Инарктика" в 2024 году инвестировала 6,2 млрд рублей в развитие производства

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Инвестиционная программа компании "Инарктика", производителя атлантического лосося и форели, в 2024 году составила 6,2 млрд рублей, сообщается в ее годовом отчете.

Более 52% общей суммы было направлено на проекты вертикальной интеграции, в том числе на создание смолтовых мощностей и приобретение оборудования по производству кормов.

В частности, в 2024 году компания приобрела "Мулинское рыбоводное хозяйство" (Нижегородская область). На смолтовом заводе в Кондопоге получены первые мальки атлантического лосося и морской форели, которыми началось зарыбление садковых комплексов в Баренцевом море. Сезон зарыбления продлится по август.

Согласно отчету, в периметре компании четыре смолтовых завода общей мощностью около 10 млн мальков в год.

Еще одним крупным проектом компании является строительство завода по производству кормов в Великом Новгороде. Он финансируется за счет субсидируемых кредитов. Срок ввода, как сообщалось ранее, намечен на 2026 год.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал выращивания рыбы на них оценивается в 60 тысяч тонн.

В 2024 году компания реализовала 25,7 тысячи тонн рыбы, что на 9% меньше, чем в 2023 году (28,3 тысячи тонн). Снижение связано с гибелью рыбы из-за аномально низких температур воды в Баренцевом и Норвежском морях в январе-марте 2024 года, высокой интенсивности инвазии вши и повреждения медузами.

Выручка компании по МСФО в 2024 году выросла на 11%, до исторического максимума в 31,5 млрд рублей, чистая прибыль снизилась в два раза, до 7,8 млрд рублей. Во втором полугодии 2024 года чистая прибыль составила 9,2 млрд рублей, это на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению с убытком в первом полугодии. Скорректированная EBITDA в 2024 году составила 12,5 млрд рублей, что на 3% ниже, чем в 2023 году.

Уставный капитал компании разделен на 87 876 649 акций номиналом 100 рублей каждая.

Согласно отчету, основными владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,99%) и Максим Воробьев (22,96%). Компания "ИГС Инвест" (принадлежит экс-гендиректору "Инарктики" Илье Соснову) владеет 15,36%, напрямую Соснову принадлежит 2,17% акций.

С 1 июля генеральным директором компании назначен Сергей Лимаренко. Срок его полномочий - по 30 июня 2028 года. Соснов продолжает работу в должности советника.