Выручка "Инарктики" в I полугодии снизилась на 45%, до 10 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка компании "Инарктика", ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, в первом полугодии этого года составила 10 млрд рублей, что на 45% меньше, чем годом ранее (18,3 млрд рублей).

Как сообщает компания, причиной такого падения стало уменьшение объемов рыбы, достигшей веса, оптимального для продажи. Это следствие гибели рыбы из-за биологических рисков в первом полугодии 2024 года. В то же время в первом полугодии этого года биомасса рыбы в воде увеличилась на 34% и на 30 июня составила 20,9 тыс. тонн.

Реализация рыбы в первом полугодии снизилась до 8,4 тыс. тонн с 16,3 тыс. тонн год назад.

Чистый убыток в январе-июне увеличился до 7,5 млрд рублей с 1,4 млрд рублей годом ранее. Скорректированная чистая прибыль упала до 0,8 млрд рублей с 6,3 млрд, скорректированная EBITDA - до 2,5 млрд рублей с 7,4 млрд рублей. Рентабельность по скорр. EBITDA снизилась до 25% с 40% год назад.

Как пояснила компания, в настоящее время доля молодой рыбы, пока не достигшей оптимального для продажи веса, составляет 69% против 48% годом ранее. С этим связано снижение реализации товарной продукции в первом полугодии 2025 года. Выручка по итогам полугодия снизилась на фоне временного сокращения объемов вылова.

В то же время компания подчеркивает, что сохраняет комфортную долговую нагрузку, соотношение чистый долг/EBITDA на 30 июня 2025 года составило 1,85.

Как пояснил гендиректор компании Сергей Лимаренко, процитированный в пресс-релизе, снижение ряда финансовых показателей в первом полугодии 2025 года связано с ожидаемым временным сокращением объема продаж, обусловленным пока невысоким объемом рыбы в садках, которая достигла товарной навески. "Морская аквакультура имеет двухгодичный цикл производства - за это время малек, выпущенный в морские садки, достигает товарной навески в 5-6 кг для вылова и продажи. Биологические риски, с которыми столкнулись многие производители лосося на мировом уровне в первой половине 2024 года, привели к потере части рыбы и снижению биомассы в воде. За прошедшие 12 месяцев мы провели два удачных цикла зарыбления, что привело к постепенному восстановлению биомассы", - сказал он.

По словам гендиректора, спрос на красную рыбу сохраняется как в сегменте гостиничного и ресторанного бизнеса, так и в ритейле. При этом цены и рентабельность в первом полугодии 2025 года оставались под давлением крепкого рубля и инфляционных факторов. "Мы полностью реализуем те объемы, которые нам доступны, учитывая количество зрелой рыбы в садках, и видим возможности для увеличения продаж по мере роста рыбы. Сейчас в наших садках примерно 70% рыбы, которая пока не доросла до товарной навески. Это то, что конвертируется в рост наших продаж и финансовых показателей - выручку, EBITDA и чистую прибыль - уже в 2026 году и далее", - уверен он.

"Инарктика" занимается выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Потенциал выращивания рыбы на объектах компании оценивается в 60 тыс. тонн.

В 2024 году компания реализовала 25,7 тыс. тонн рыбы, что на 9% меньше, чем в 2023 году (28,3 тыс. тонн). Снижение связано с гибелью рыбы из-за аномально низких температур воды в Баренцевом и Норвежском морях в январе-марте 2024 года, высокой интенсивностью инвазии вши и повреждением медузами.

Выручка компании по МСФО в 2024 году выросла на 11%, до исторического максимума в 31,5 млрд рублей.