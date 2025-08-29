Поиск

Совет директоров "ВУШ Холдинга" продлил полномочия гендиректора Чуйко на 3 года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" переизбрал гендиректором компании Дмитрия Чуйко, сообщила компания.

Срок полномочий Чуйко на посту гендиректора установлен до 28 августа 2028 года

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Компания представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Бразилии и Чили.

ПАО "ВУШ Холдинг", головная компания группы Whoosh, в декабре 2022 года провело IPO.

Более 60% акций в уставном капитале ПАО "ВУШ Холдинг" принадлежат сооснователям: гендиректору Дмитрию Чуйко - 39,1%, его заместителям Олегу Журавлеву, Егору Баяндину и Сергею Лаврентьеву - 4,1%, 10,8% и 7,3% соответственно. На конец апреля 2025 года free float составлял 33,0%.

Whoosh ВУШ Холдинг Дмитрий Чуйко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прибыль и EBITDA "Газпрома" во II квартале оказались выше прогноза

Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

Суд снял обеспечение с перешедшего государству Салаватского катализаторного завода

Alibaba разработала и тестирует новый ИИ-чип

Alibaba разработала и тестирует новый ИИ-чип
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7053 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });