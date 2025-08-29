Совет директоров "ВУШ Холдинга" продлил полномочия гендиректора Чуйко на 3 года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" переизбрал гендиректором компании Дмитрия Чуйко, сообщила компания.

Срок полномочий Чуйко на посту гендиректора установлен до 28 августа 2028 года

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Компания представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Бразилии и Чили.

ПАО "ВУШ Холдинг", головная компания группы Whoosh, в декабре 2022 года провело IPO.

Более 60% акций в уставном капитале ПАО "ВУШ Холдинг" принадлежат сооснователям: гендиректору Дмитрию Чуйко - 39,1%, его заместителям Олегу Журавлеву, Егору Баяндину и Сергею Лаврентьеву - 4,1%, 10,8% и 7,3% соответственно. На конец апреля 2025 года free float составлял 33,0%.