"ВУШ Холдинг" планирует расширение экспансии в Латинской Америке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (холдинговая компания сервиса кикшеринга Whoosh) планирует расширение экспансии в Латинской Америке, в том числе выход в новые для себя страны, сообщил через пресс-службу основатель и гендиректор компании Дмитрий Чуйко.

Сейчас Whoosh работает в двух странах Латинской Америки - Бразилии и Чили.

"Фокус работы в ближайшее время будет направлен, в том числе, на экспансию в этом регионе: мы планируем как минимум удвоить там парк к концу 2025 года, поскольку видим большой спрос на поездки, а также развивать новые локации присутствия сервиса, в том числе новые страны", - заявил Чуйко.

В I полугодии выручка "ВУШ Холдинга" в Латинской Америке возросла год к году в 2,7 раза - до 928 млн рублей. Количество поездок увеличилось в 2,69 раза - до 5,7 млн. При этом выручка на одну поездку в регионе в 1,9х больше, чем средняя по России и СНГ.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Компания представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Бразилии и Чили.

ПАО "ВУШ Холдинг", головная компания группы Whoosh, в декабре 2022 года провело IPO.

Более 60% акций в уставном капитале ПАО "ВУШ Холдинг" принадлежат сооснователям: гендиректору Дмитрию Чуйко - 39,1%, его заместителям Олегу Журавлеву, Егору Баяндину и Сергею Лаврентьеву - 4,1%, 10,8% и 7,3% соответственно. На конец апреля 2025 года free float составлял 33%.