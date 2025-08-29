Полугодовая выручка "Новабев групп" выросла на 20%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка "Новабев групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в России, в первом полугодии 2025 года составила 69,15 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает компания.

Валовая прибыль выросла на 22%, до 20,084 млрд рублей, показатель EBITDA - также на 22%, до 9,217 млрд рублей, чистая прибыль - на 4%, до 2,102 млрд рублей.

Компания также сообщила, что чистый операционный денежный поток увеличился в три раза, до 8,7 млрд рублей. "При этом чистый денежный поток достиг рекордных для полугодия 6,4 млрд рублей. На генерацию группой значительного свободного денежного потока повлияли достижение высокого уровня операционной прибыли, а также более качественная работа с запасами по сравнению с предыдущим годом", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, двузначный рост показателей выручки, валовой прибыли и EBITDA обеспечили увеличение продаж высокомаржинальных брендов из сегментов премиум и выше, "а также постепенный выход значительного количества магазинов сети "ВинЛаб" на этап зрелости".

Показатель EBITDA достиг рекордного уровня, при этом рентабельность в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась 0,1 п.п. и составила 13,3%. "Показатель EBITDA за последние 12 месяцев на конец первого полугодия 2025 года также впервые в истории компании превысил 20,3 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Операционная прибыль увеличилась более чем на 28% и достигла 5,8 млрд рублей на фоне опережающего роста доходов и замедления темпов роста коммерческих расходов. Чистая прибыль выросла, несмотря на значительный рост финансовых расходов и продолжающееся давление высоких процентных ставок, отмечает компания.

Компания отмечает, что структура кредитного портфеля в целом остается на комфортном уровне для группы и соответствует долгосрочным стратегическим целям. Показатель "чистый долг/LTM EBITDA" находится на уровне 1,9x.

Основным драйвером роста ключевых финансовых показателей группы в первом полугодии был ритейл-сегмент. Количество торговых точек сети "ВинЛаб" в июне достигло 2 129, выручка выросла на 25%.

В первом полугодии на стагнирующем рынке компания продемонстрировала рост: общие отгрузки приблизились к 7,2 млн декалитров (+5%). Наибольшую динамику среди собственных марок показали премиальные бренды водки Orthodox (+55%) и "Белая Сова" (+36%), виски Troublemaker (+145%) и джин Green Baboon (+33%), среди импортных - линейки ромов Barcelo (+21%) и армянских коньяков "Ной" (+18%), а также вина Concha y Toro (+32%), Cono Sur (+18%) и Torres (+16%).

"Новабев групп" является одним из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ. Ей принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.

В 2024 году компания снизила отгрузки алкогольной продукции на 4,2%, до 16,2 млн декалитров. Выручка выросла на 16%, до 135,5 млрд рублей, показатель EBITDA составил 18,7 млрд рублей против 19,3 млрд рублей, чистая прибыль снизилась до 4,6 млрд рублей с 8,1 млрд рублей.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть винных магазинов "ВинЛаб". "Новабев групп" также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.