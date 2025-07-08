"Новабев Групп" в I полугодии увеличила отгрузки алкогольной продукции на 5%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Новабев Групп", один из ведущих производителей алкоголя в России, в первом полугодии 2025 года отгрузил (общие отгрузки) 7,2 млн дал (декалитров) алкогольной продукции, что на 5% больше, чем годом ранее, сообщает компания.

Отгрузки собственной продукции в отчетном периоде возросли на 6% и достигли 5,6 млн дал.

Во II квартале общие отгрузки увеличились на 13% (4 млн дал), отгрузки собственной продукции - на 16% (3,2 млн дал).

"Продолжается курс на укрепление премиальных марок. Двузначные темпы роста демонстрируют бренды из этой категории, что позитивно влияет на маржинальность", - говорится в сообщении компании.

"Новабев групп" является одним из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в России. Ей принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.

В 2024 году компания снизила отгрузки алкогольной продукции на 4,2%, до 16,2 млн декалитров. Выручка выросла на 16%, до 135,5 млрд рублей, показатель EBITDA составил 18,7 млрд рублей против 19,3 млрд рублей, чистая прибыль снизилась до 4,6 млрд рублей с 8,1 млрд рублей.